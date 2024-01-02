港經濟恐僅增2.4% 財赤響警

與內地經濟唇齒相依的香港，自疫情以來光輝不再，出口屢屢下跌，可謂一葉知秋，更甚的是，香港去年底被揶揄為「國際金融中心遺址」，對比亞洲區內對手新加坡、台灣及南韓更「無限跌Watt」，而大行及商界均對香港今年經濟增長預測一面倒保守，反映疫情過後香港在經濟重建上舉步維艱。

其中，野村料香港今年經濟增長降至2.4%。該行解釋，由於內地經濟復甦勢頭減弱和地緣政治擔憂加深，情況迅速轉為不利，最終導致經濟復甦無疾而終，本港樓市亦不太可能出現實質性改善。香港總商會發表的2024年經濟預測則預期，香港今年全年經濟實質增長2.9%，較2023年的3.3%放緩。

至於評級機構穆迪早前下調香港評級展望至「負面」的理據亦值得留意，事關他們提到本港具備一直豐厚的財政儲備，但過去幾年大灑金錢令財政儲備下跌，且佔本地生產總值（GDP）僅25%，較2017年高峰期逾40%低出一大截。無獨有偶，會計師樓羅兵咸永道亦預期，截至明年3月底，財政儲備將降至7,248億元，按年減少逾13%，只是相當於政府11個月的開支。

評級展望降 增機構發債成本 事實上，上述數字不僅凸顯港府公共財政健康出現問題，多家會計師樓亦推算，香港於2023/24財年財赤直逼1,500億元，主因印花稅收入大跌，令庫房陰乾，加上穆迪下調香港評級展望，勢將影響政府及企業發債成本，企業或要付出更高利息才可借貸，勢打擊港府現時打正旗號吸引外資的行動。今年港府能否增收，以改善財赤，一切還看內地經濟景氣是否配合。