中美望「經」得起考驗

博弈升級 幣策轉向 資金流勢生變 踏入2024年，中美兩國經濟體表現孰強孰弱，繼續左右全球資金流向，尤其是今年初台灣大選逼近，11月又有4年一度的美國總統大選，利益博弈勢必更趨複雜嚴峻，經濟、通脹等後續發展將進一步險象環生，中港經濟能否順利重拾增長軌道，仍存在諸多變數；而今年歐美央行貨幣政策又會否一如預期由緊轉鬆，足以影響全球資金流向，市場屏息以待！

華GDP漲幅或保５ 內房存挑戰 經濟景氣強弱與否，往往牽動貨幣政策走向及股市情緒，雖然內地目前仍然是全球第二大經濟體，惟綜觀三大引擎之一的出口，去年塌了半邊天，世界工廠地位受創，支撐經濟的內需亦未如人意。展望今年，外界將繼續緊盯這兩大環節後續表現，連同百年一遇的內房動盪問題，將繼續影響內地經濟及資金信心。

據報中央智囊擬將今年國內生產總值（GDP）增長目標定在4.5至5.5%，不過綜合一眾外資、中資大行以及評級機構預測，普遍都估計增長數字只在5%或以下，對內地經濟看法較為審慎。

消費預期進一步恢復 其中去年底將內地信用評級展望由「穩定」降至「負面」的穆迪，料內地今明兩年經濟增長為4%；野村證券首席中國經濟學家陸挺看法亦相近，估計內地2024年及2025年的經濟增長僅有4%，認為經濟後續去向主要受房地產拖累，將變得更具挑戰。

景順則分析，內地今年上半年經濟增長或見放緩，全年實際增長估計介乎4.3至4.7%。另中國銀行研究院指，內地房地產投資跌幅或小幅收窄，消費則有望進一步恢復，基建和製造業投資增長力度較快，經濟向潛在增速水平回歸，預計今年GDP增長在5%左右。

要留意，雖然花旗中國經濟意外指數在去年10月後由負轉正，但滬深300指數及滬綜指走勢卻呈背馳，前者去年底更跌至2019年來新低，市場亦認為早前的中央經濟工作會議對內地樓市定調欠驚喜，市場繼續對內房欠信心，加上三中全會延後無期，均拖垮了整體經濟及股市。

美大選年中港股市表現