內地力爭減碳 勢谷新能源業

早前落幕的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）提出呼籲各國以公正、有序且公平合理的方式，從能源系統中擺脫化石燃料，以便在符合科學的情況下在2050年實現淨零排放。

這有別於早前市場傳出的「逐步淘汰化石燃料」版本，反映儘管減碳是全球共識，但在利益攸關下，要淘汰化石燃料仍無可避免遭遇強大阻力。儘管如此，永續發展主題仍具投資契機，市場上以「ESG」（環境、社會和企業管治）與「減碳」為主題作長線投資的基金選擇也愈來愈多。

張浩恩指，歐美在碳達峰、碳中和方面走得較前，而內地力爭於2030年前實現碳達峰，2060年前實現碳中和，相對上行得較後，但從另一角度看，這亦意味當局可能要推出更多措施和政策來扶持新能源行業，有利行內公司發展，可以留意有否「後起之秀」。

水力發電鋰電值博 他續指，儘管目前投資者對中港股市的信心尚未完全恢復，但以部分內地電動車股份為例，近兩至3年累計表現不算差，只是在2023年可能因「炒過龍」而調整。

他又表示，除了電動車板塊，水力發電、智能電網、鋰電池等主題也可加以分析並留意潛在投資機會。