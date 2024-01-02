AI邁應用階段 科技板塊看俏

美股在2023年表現強勢，很大程度與蘋果公司、微軟、亞馬遜、英偉達等7間科技巨擘股價輾轉做好推動，加上生成式人工智能（Generative AI）自去年以來變得炙手可熱，市場正密切留意科企如何利用人工智能（AI）提振業績。

認可財務策劃師李澄幸稱，2023年AI在環球掀起廣泛討論，下一階段相信會進入應用階段，例如會有更多產品或商業模式將誕生。根據歷史，在美國停止加息前，科技股大機會有不俗表現，故相信「人工智能與高科技」仍會是2024年的投資主題之一。不過，由於競爭激烈，預測誰是最大贏家相當困難，以2000年科網泡沫為例，當時最重磅的網絡設備和通訊技術供應商思科一度暴漲，但現時仍然未能重越當時股價高位。

宜買ETF一籃子投資 李澄幸補充，因AI發展而受惠的公司可以很多，除了晶片生產商外，也可能包括傳統科技公司、服務器、雲端運算或應用AI功能的電子產品等，所以建議以基金的方式去投資，舉例透過買入AI為主題的主動基金或ETF（交易所買賣基金）。

張浩恩稱，在減息憧憬下，美股樂觀情緒料可在2024年延續。儘管美股目前超過20倍的預測市盈率不算便宜，但大家難以用過往情況作比對，原因之一是人工智能領域在2023年出現革命性變化，使大型科技公司成為受惠者，而券商亦在個別科企發布亮麗的第三季季績後調高股份估值和盈利增長預測。大型科企始終是指數的權重股，加上不少屬已取得可觀市場份額、現金流充裕的「現金牛」，在未真正減息前，仍是市場偏好的投資目標。

張氏補充，2024年初息口仍處高位，萬一經濟數據轉弱，企業盈利受累，在2023年走勢相對落後的健康護理板塊，或可因股息率相對吸引、對經濟周期敏感度較低而追落後。

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