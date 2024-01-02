聯儲或次季減息 美元料先跌後升

美國聯儲局去年12月公布的議息會議結果，一如市場預期維持聯邦基金利率在5.25至5.5厘不變。至於反映聯儲局官員對經濟及貨幣政策走勢預測的「點陣圖」顯示，以中位數計，今年底聯邦基金利率或跌至4.6厘（即介乎4.5至4.75厘），即當局可能在今年減息0.75厘。

GDP料增2% 失業率揚 李焜明指，聯儲局會後發表聲明預計持續接近兩年加息周期已結束，除了點陣圖顯示2024年預計減息空間0.75厘，2025年更有機會減息一厘。他預期聯儲局將會「穩打穩紮」，視乎2024年首季整體經濟發展、通脹數據、失業率、華爾街企業盈利數據及國民消費意欲，從而判斷何時啟動減息周期。有別於目前部分市場人士進取地預計當局最快3月出手，他預測聯儲局今年首次減息0.25厘的時間落在第二季，亦即5月1日或6月12日公布議息結果時。

此看法源於美國經濟在2023年整體發展不俗，是表現較佳的主要經濟體，包括去年第三季國內生產總值（GDP）以年率計按季增5.2%，增速創2021年第四季以來最佳表現。另外，去年11月失業率從10月的3.9%下降至3.7%。他料美國2024年勞工市場在就業市場人手需求持續、國民消費意欲上升、通脹放緩等理想情況下，可帶動經濟繼續穩步發展，今年整體GDP增長料1.5至2%，失業率則略為升至4.1%。

油價下滑 通脹望降溫 通脹方面，美國去年11月整體消費物價指數（CPI）按年升幅由前一個月的3.2%，放緩至3.1%。扣除食品和能源價格的核心CPI按年升幅維持前一個月的4%。去年11月整體CPI按月出乎市場預期，由前一個月無升跌，轉為升0.1%。核心CPI按月升幅由前一個月的0.2%，擴大至0.3%。

李焜明稱，隨着新冠疫情減退、俄烏戰爭持續兩年所衍生的能源及環球供應鏈危機持續紓緩，近月國際油價顯著下滑，紐約期油近日徘徊在每桶70至75美元，有利持續熾熱的通脹繼續下跌，故他不排除今年上半年美國通脹數據回落到2.5至3%區間，接近美國聯儲局的通脹2%目標。

風險資產在聯儲局於去年12月維持利率不變後受捧，張浩恩稱，原因在於市場把焦點放在聯儲局官員於議息會議曾討論減息。惟他提醒，大家不要忘記聯儲局主席鮑威爾亦提到不完全排除進一步加息的可能性。美國通脹數據在按年比較下，因比較基數較高而出現較顯著的升幅放緩，但踏入2024年高基數效應消失後，數據走勢如何當局亦不敢確定。舉例，美國去年11月消費物價指數便因工資增長加快而拖慢通脹升幅。因此，聯儲局是否如部分市場人士預期可在今年3月減息仍言之尚早，這亦要視乎美國經濟、通脹、地緣政治等因素的變化，使他料聯儲局於今年第二季甚或第三季才有較大機會減息。

張氏補充，聯儲局近日上調2023年美國經濟增速預測至2.6%，對比去年9月時預測為2.1%，但是同時把2024年經濟增速預測由1.5%下調至1.4%。另一邊廂，歐元區與英國的經濟情況亦不見得特別理想。因此，他預料美元在首季因減息憧憬而低位整固一輪後，市場將回歸基本因素並分析比較主要地區的經濟前景，屆時或可為美元匯價帶來支撐。

李焜明指，在預期美國經濟穩步發展、今年美息下調及通脹放緩下，料有助紓緩美國企業營商成本壓力，刺激美國國民消費意欲，促使房屋按揭利率下調，並帶動外來熱錢流入美國市場投資。因此他預測今年美元匯價兌換各主要貨幣將個別發展，其中兌歐元、英鎊和日圓匯價會較理想，料今年美匯指數在98.5至108.5區間上落。