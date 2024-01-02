2024投資聚焦4大主題

中美關係續緊張 總統大選添波動 經過2023年投資市場的波譎雲詭，踏入2024年，各項資產走勢預期仍會充滿變數，但全球投資者仍可聚焦4大主題尋找潛在投資機遇。

中美關係的好壞很大程度主導資金於2023年在不同資產間的流動，在疊加2024年美國總統大選的背景下，料國際政局帶來的影響有增無減。

作為當今兩個大國，中美近年爭拗不斷，美國亦傾向視中國為威脅多於合作對象。儘管2023年下半年拜登政府高官如國務卿布林肯、財政部長耶倫相繼訪華，雙方官員就貿易、科技、軍事等問題的分歧溝通，其後中美元首在美國三藩市進行雙邊會談，一直緊張的中美關係看似有緩和迹象，但華府並沒有放棄針對北京，近日通過的《國防授權法案》，已清楚列明中華人民共和國包括香港和澳門在內都是海外敵對勢力，意味香港亦無可避免要面對地緣政治的挑戰。

民調：拜登年齡高惹憂 寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明認為，除了美國，英國、歐元區、加拿大、日本與中國的關係在過去多年持續緊張外，預期在各國政治及經濟博弈下，中美緊張關係在2024年仍會持續，目前並沒有任何「良方妙計」有助鬆綁。

更值得注意的是2024年多個國家或地區將舉行選舉，依時間順序包括台灣、俄羅斯、印度、歐洲議會、美國等，當中尤以11月5日舉行的美國總統大選最受中港投資者關注。

李氏指，目前現任民主黨總統拜登已宣布參與大選，上任共和黨總統特朗普也宣布參選。近日美國民意調查結果顯示，國民憂慮逾80歲的拜登能否再度勝任帶動美國發展。此外，特朗普曾出任美國總統，在駕輕就熟的情況下，勝算空間可能較大。

大選年美股升多跌少 至於美股在選舉年的表現，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理副總經理兼投資主管張浩恩表示，查看1928至2020年期間24個美國大選年，連股息計算全年美股指數表現，當中20次為升市，其餘4次出現跌市。升市年份中，以1960年的0.5%升幅最小，1928年的37.9%升幅最大，落差不少。倘若把時期拉近，查看由2000年開始的大選年，除了在出現科網泡沫爆破的2000年和爆發金融海嘯的2008年，使美股道指全年分別挫6.18%及33.84%外，其他大選年錄3至13%的升幅。展望2024年，他料受惠美息見頂回落，如果企業盈利不太差，經濟沒有硬着陸，美股有較大機會上升。

張浩恩稱，1928至2020年期間24個美國大選年，美股有20年出現升市。 道指一年走勢 2024年為世界選舉年 投行對標指2024年目標預測 美國大選年道指表現 標指一年走勢