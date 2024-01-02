比特幣長線目標10萬美元

幣圈行情去年走出低谷，惟華夏資產管理董事總經理湯紹彰卻對今年表現看法審慎。他預期，比特幣今年將現大波動，「不一定是單邊升」，原因是去年底的金融市場環境，市場憧憬由不加息至減息，往往已經最利好金融資產表現，而比特幣由去年低位計更累升逾一倍，且升幅較美股更早更快，部分原因亦與「比特幣減半」（指產量減半）周期將在今年4月出現有關。

他又認為，倘若美國聯儲局今年如預期般減息，即暗示當地經濟有問題「有啲嘢爆咗」，不排除有投資者先行獲利離場，所以要入手比特幣宜在每枚36,000美元以下部署。觀乎比特幣每次出現跌浪幅度均逾50%，估計流動性問題依然會衝擊比特幣，惟長遠而言可見10萬美元。

美最快本周准現貨ETF上市 至於外界樂觀預期快將批出的比特幣現貨交易所買賣基金（ETF），他料阻滯或會更長，皆因美國證交會（SEC）措詞仍然強硬。要留意，截至目前，一共有13家發行商向SEC提交了比特幣現貨ETF的申請，包括灰度、貝萊德、富達、VanEck、方舟投資等，而SEC對他們作出答覆的截止日期是今年1月5至10日。

其中貝萊德正加緊修改申請檔案，並根據SEC和納斯達克的要求，對申請作出最新的6項重要修改，包括重新調整其ETF產品內的角色和合規責任，將「做市商」改為「比特幣交易對手」，表明涉及比特幣交易的實體可能擴大，且將採取更主動的交易執行方法。此外，據悉SEC亦關注相關ETF在建立和贖回的過程中，基金份額對應的究竟是比特幣抑或美元現金。

此外，湯氏對「二哥」以太幣未來前景亦看得較淡，指以太幣因與不少首次代幣發行（ICO）以及非同質化代幣（NFT）有關，去年的幣圈崩跌衍生出蟹貨問題，所以走勢較弱；反而只是以太幣市值十分之一的Solana，生態圈回復能力較好，加上其速度及交易成本遠比以太幣快，近期升幅則較以太幣勁。

事實上，Solana市值去年底升至20個月以來新高，達446億美元（約3,478億港元），不僅成為第5大加密貨幣，亦緊貼全球最大加密貨幣交易所幣安幣（BNB）的473億美元市值。