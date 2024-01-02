歐陷蕭條預期年中降息 歐元下望1.035

儘管美元匯價今年或受減息預期影響表現，但在美國經濟仍能穩步發展，甚至強於不少主要經濟體下，非美元貨幣今年或呈個別發展。

寶華世紀資本市場經濟分析師李焜明稱，歐元兌美元從2021至2023年的3年累計貶值約11%，是表現較差的主流貨幣，其餘兌美元匯價在過去3年內跌幅逾一成的還包括日圓、澳元和紐元。

歐洲央行早前宣布維持利率不變。數據顯示，歐元區可能在去年第三季已步入經濟萎縮周期，失業率緩步升至6.5%區間，去年11月通脹率放緩至按年升2.4%，核心及服務業通脹率也從高位回落。因此，整體而言，他認為歐元區經濟數據陷入蕭條，隨着通脹數字顯著反覆回落，預期歐洲央行將在今年中開始啟動減息周期。今年歐元匯價波幅預期在1.035至1.135之間上落。

估幣策逆轉 Yen升至133 他續指，英鎊兌美元在2023年升約4.8%，但在過去3年內仍累計貶值約6.2%。他預測英國去年第三季經濟已陷入負增長情況，預計今年經濟按年萎縮0.25至0.75%。他預測英鎊今年波幅在1.18至1.33之間。

日圓方面，它是去年表現最差的主流貨幣，日圓兌每美元匯價在期內累跌約8.5%，在過去3年內大幅貶值約37.6%。李指日本經濟發展繼續受到生產成本持續高漲、國民年紀老化、欠缺天然資源，因而不利與其他主要經濟體競爭。

此外，日本央行的金融政策與其他主要經濟體的央行南轅北轍，持續的量化寬鬆貨幣政策不變，拖累日圓匯價持續疲弱。

日本央行上月繼續如市場預期維持超寬鬆貨幣政策不變，惟李氏預測在今年3月底日本財政年度結束後，日本央行可能重新考慮未來利率政策，退出孳息率曲線控制（YCC）及負利率政策，但最快啟動更改金融政策將在今年第二季的5月或6月議息會議後宣布。他預測今年日圓匯價波幅在133至148區間內上落。

或再加息 澳元望闖0.73 澳元也是去年表現欠佳的主流貨幣之一，澳元兌美元期內跌約1.64%，並在過去3年累貶約12.11%。澳洲央行剛在去年12月議息會議維持利率不變，符合市場預期。

然而，目前澳洲通脹數據仍高企在5.4%，李焜明不排除該央行可能在2月6日舉行的議息會議後仍有加息0.25厘的壓力。其後，隨着澳洲通脹年內逐步回落，澳洲央行可能在今年第三季啟動減息周期。他預測澳元今年波幅在0.62至0.73。

內地方面，李氏指截至目前為止，中央並沒有推出大型刺激經濟增長方案。此外，內地房地產危機持續、地方債務及國企債務風險龐大，國民消費意欲減退及外資投資資金流入下滑等因素，加添今年經濟復甦壓力。因此，他預測今年內地經濟增長介乎4.7至5.2%之間，離岸人民幣兌每美元波幅擴大到6.8至7.3區間。