黃國英：納指遲早爬頭

黃國英

談到港股結構性問題，他則指一是因監管及復常步伐令外界對中國生意願景無太大信心，二是港股市場現時缺乏好選擇，「不似台股有台積電，韓股有三星，日股有商社」，與昔日「騰保（騰訊與平保）指數」不可同日而語。

撇除港股，美股方面他認為今年跑贏機會仍然甚高，原因之一是「市場夠聚腳」，亦反映場內好友實力遠比淡友強。他提到，現時市場對賭美國通脹即將急跌，因油價等商品價格近期回落之餘，中國亦輸出通縮，加上美國經濟數據不錯，所以估計美國經濟今年趨向軟着陸。

美體品軟件板塊看俏 至於要在芸芸美股中篩選贏家，英Sir建議大家可針對美國軟着陸的前設作部署，其中運動服裝品牌Lululemon、Nike等具備「叫幾飛」優勢。他又提到Foot Locker早前股價轉勢反映相關消費股其實存在一定價值，「這類美國品牌在內地業務表現其實不差，其實就連印度都會吼美國品牌，唔會留意中國牌子，所以作多國多線發展仍具實力。」

科網股方面，去年「美股七雄」由頭升到尾，英Sir則認為若果將人工智能（AI）主題延伸至應用層面，軟件股表現應會較好，依次序選擇分別為微軟、Adobe以及Salesforce。

日股則他認為走勢短期雖然被日圓騎劫，出現「日圓升，日股跌，反之亦然」現象，但觀乎日經平均指數繼續守在32,000點之上， 幅度未至離譜，所以估計日股後市波動中仍可向好。

英Sir 2024年選股名單