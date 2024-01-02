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黃國英：納指遲早爬頭

黃國英 黃國英
黃國英
去年底台灣加權指數已經成功超越恒指，究竟港股會否遭納指爬頭，人稱「英Sir」的黃國英直言「覺得會」，「差在恒指隊落去佢上啲，還是納指直接標上超越恒指」。他解釋，出現呢個情況原因之一是納指「食正」人工智能（AI）概念而恒指卻未能擁抱，加上股份往往在高位染藍，觀乎近期理想汽車(02015)及藥明康德(02359)就是例子，所以變相縮窄恒指反攻空間。
談到港股結構性問題，他則指一是因監管及復常步伐令外界對中國生意願景無太大信心，二是港股市場現時缺乏好選擇，「不似台股有台積電，韓股有三星，日股有商社」，與昔日「騰保（騰訊與平保）指數」不可同日而語。
小注舜宇創科作進攻
而不少人都知道，英Sir選股有如「足球陣」般攻守兼備，但他最新提及，去年採取的「滙控(00005)+ 中海油(00883) + 中資電訊股」後衞戰術，「防守力強惟表現已經有凸，後續增長空間成疑，可能要搵過第二隻」；而若果抱高風險、高回報心態，「又唔介意甩轆輸死」，細細注擺小量港股及中概股做前鋒進攻是策略，涵蓋近期強勢的工業製造股舜宇光學科技(02382)及創科實業(00669)。
他又指，香港交易所(00388)股價近期雖然「跌到瞓街、吸引超級新股來港上市能力又差，惟勝在『唔會執笠』，所以市況轉好終有一日翻身，加上屬大價股較具攻擊力」；富途控股則顛覆基金銷售模式，兼備炒股票及炒基金功能，加上其業績表現不俗可以看好。另近月表現插水的內需股，他稱旗下基金持有小量安踏體育(02020)及海底撈(06862)，「主要博市場反應過度但強調風險唔細」。
撇除港股，美股方面他認為今年跑贏機會仍然甚高，原因之一是「市場夠聚腳」，亦反映場內好友實力遠比淡友強。他提到，現時市場對賭美國通脹即將急跌，因油價等商品價格近期回落之餘，中國亦輸出通縮，加上美國經濟數據不錯，所以估計美國經濟今年趨向軟着陸。
美體品軟件板塊看俏
至於要在芸芸美股中篩選贏家，英Sir建議大家可針對美國軟着陸的前設作部署，其中運動服裝品牌Lululemon、Nike等具備「叫幾飛」優勢。他又提到Foot Locker早前股價轉勢反映相關消費股其實存在一定價值，「這類美國品牌在內地業務表現其實不差，其實就連印度都會吼美國品牌，唔會留意中國牌子，所以作多國多線發展仍具實力。」
科網股方面，去年「美股七雄」由頭升到尾，英Sir則認為若果將人工智能（AI）主題延伸至應用層面，軟件股表現應會較好，依次序選擇分別為微軟、Adobe以及Salesforce。
日股則他認為走勢短期雖然被日圓騎劫，出現「日圓升，日股跌，反之亦然」現象，但觀乎日經平均指數繼續守在32,000點之上， 幅度未至離譜，所以估計日股後市波動中仍可向好。
英Sir 2024年選股名單英Sir 2024年選股名單
英Sir 2024年選股名單
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