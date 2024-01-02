港股今年睇法天與地

沈振盈：闖4萬有數計 環球股市2023年並無出現市場預期的「東升西降」，反而是美股道指於年底頻頻創歷史新高，牛氣沖天升穿37,000點。此外，日股、印度股市同樣走勢凌厲「開心收爐」；反觀，港股及A股則未擺脫熊市格局。究竟港股今年能否走出低谷作反擊？美股王者地位又是否穩如泰山？即看兩大散戶熟悉的投資名家─訊匯證券行政總裁沈振盈，以及黃國英資產管理創始人黃國英如何看2024年股市！

成交增加屬重要信號 人稱「沈大師」的沈振盈接受本報訪問時表示，恒指最樂觀是今年見40,000點，雖然時間點是否在今年發生仍有商榷餘地，但年內大方向屬「震住上」。他解釋上述推算原理，是因港股昔日熊市見底，市盈率平均為7至8倍，見頂則為20至25倍。若以大市上月低位約16,000點、市盈率約10倍計，企業盈利增長與否就左右市盈率去向，若果市況氣氛轉好，以現市況乘兩至2.5倍，就是36,000至40,000點。

「雖然這個純粹是數字遊戲，但大市回升重要信號之一是成交增加，此亦在近期出現。」他又稱，港股2022年第四季初成交一度僅得400幾億元，發生時間恰巧是恒指由20,000點跌至17,000點；惟之後大市再跌至16,000點成交卻錄逾千億元。「或者外界覺得千億交投數目很細，但要留意是恒指低位錄千億成交，其實與恒指在30,000點，錄兩、三千億交投的套路不遑多讓，究竟大戶現時沽貨定買貨？轉手率高是否反映貨源落入大戶手中？箇中值得思考。」

沈振盈強調，雖然大部分中資企業疫後復甦表現未盡如人意，外界對中國經濟看法仍然悲觀，但他個人認為有部分觀點是被誇大，其中之一是內地年輕人失業率高企這股現象。

「內地青年失業率範圍其實介乎16至24歲，但這批並不是真正的消費人士，最大消費群應是25至40歲人士；相關年齡層失業率高企，或多或少反映內地工種出現轉型，以前這批投身職場的內地民眾通常屬工廠、勞動人口，但疫情下不少工廠結業，故導致失業率高企，但隨着中國經濟模式轉型至平台經濟，數字需要過渡期消化。美國於金融海嘯期間都試過年輕人失業率高企，之後也走出低谷。」

被問到中美近年的貿易戰以至晶片戰會否影響板塊表現？他指美國過往依賴中國供應，是因中國「貨源平、生產成本低，可以此抗衡量寬衍生的通脹問題」，認為「商界見機會搵錢」，對此不太擔心。

沈振盈 沈大師2024年選股名單 恒生指數2024年展望