股市估市：恒指難言樂觀 宜選強勢股

港股在2023年表現欠佳，恒生指數全年下跌2,734點，跌幅近14%，全年高低波幅達6,728點，跌幅及波幅都不及對上兩年。港股在2021年及2022年的疫情期間，分別下挫14%及15%，而在過去10年間，恒指僅有兩年錄得雙位數升幅，即2017年的36%，以及2012年的23%。作為投資者，當然可以憧憬港股在2024年開展反彈，但從往績走勢及宏觀因素審視，其值博率卻略嫌兇險。