股市估市：恒指難言樂觀 宜選強勢股
港股在2023年表現欠佳，恒生指數全年下跌2,734點，跌幅近14%，全年高低波幅達6,728點，跌幅及波幅都不及對上兩年。港股在2021年及2022年的疫情期間，分別下挫14%及15%，而在過去10年間，恒指僅有兩年錄得雙位數升幅，即2017年的36%，以及2012年的23%。作為投資者，當然可以憧憬港股在2024年開展反彈，但從往績走勢及宏觀因素審視，其值博率卻略嫌兇險。
策略上，有種投資策略為「狗股」，即尋找當年大市表現最差的股份，博其來年翻身。但港股市場一向「寧買當頭起」，參考往績，狗股亦未必是最佳策略，以2022年表現最差之一的藍籌碧桂園服務(06098)為例，其2023年全年亦累跌64.53%。
小米受惠推新車 現收集機會
按此原則，過往曾多次提及的小米集團(01810)亦有一定留意價值。走勢上，小米股價在50天線有明顯支持，而其股價亦在去年累升逾四成，絕對屬強勢股無疑。集團最近就其汽車業務舉行發布會，預期市場不會因為其發布2025年電機轉速高於Tesla（特斯拉）及保時捷的電動車，而對其股價看法變得進取。
然而，不能否認是，小米的首款電動車SU7在市場定位上相當聰明，事關對內地車廠而言，先行在內地站穩陣腳是當然策略，而在內地電動車市場，小車、中小型房車、運動型多用途車（SUV）、越野車等車型基本上已甚多選擇，僅家用多功能休閒車（MPV）、中型房車、GT跑車等車型較少，SU7正是C級的中型房車。對小米而言，只要其令市場信服，SU7可為市場受落，股價便有一定支持。去年最後一個交易日回吐，或許正是短至中線收集機會。
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