大行觀點：經濟未明 買債券鎖定高息

在利率環境急速改變下，債券市場繼續加劇波動，經濟數據好淡紛呈，投資者正在消化有關消息以確定未來經濟增長及央行政策的發展。雖然市場前景黯淡，導致固定收益資產加劇波動，但對中等存續期固定收益資產仍然維持高的確信度，認為其具有吸引優勢，足以應對未來市場變化。

對於債券投資者來說，目前環境其實為他們帶來若干希望。首先，投資者現時可鎖定正處於10多年來最高水平的債券孳息率。

看好機構按揭抵押證券 綜觀固定收益，對中等存續期固定收益資產仍然充滿信心，並認為其投資機會優於短存續期固定收益資產，這個觀點已維持一段時間。鑑於去年的孳息率經常大幅波動，如能把握機會鎖定未來數年的孳息率，投資者將可顯著受惠，同時避免短存續期和貨幣市場工具所帶來的再投資風險。

機構按揭抵押證券是獲看好的投資領域之一，這是由美國政府提供充分信譽保證的優質證券；然而，機構按揭抵押證券仍存有一定程度的信貸風險。與其他對信貸敏感的範疇一樣，這類證券的息差在過去一年大部分時間持續擴大，創造相對價值機會。

鑑於經濟可能轉弱，亦看好美國國庫債券。過去數月，多項技術因素推高孳息率，包括惠譽調低美國債務評級、高度兩極分化的政治環境持續帶來政府停擺風險、美國債務的外國買家減少，以及美國財政部不斷增大債券拍賣規模。

美政府債短期波動 仍值博 這些因素或會導致國庫債券市場在短期內持續波動，但認為這不會改變國庫債券的基本因素。

若經濟前景持續疲弱，息差進一步擴大，企業債券可能會表現遜色。然而，由於各個範疇之間的估值存在巨大差距，企業債券市場仍擁有不少投資機會。金融機構和超級地區性銀行是具有投資價值的領域，因為資本規定及持續收緊的貸款標準應有助支持這些債券未來的發展。公用事業是另一個值得關注的範疇，這類債券的交易價格相對歷史水平便宜。

最好的進攻就是良好的防守。隨着孳息率升至多年高位，在核心及核心增益策略配置中等存續期債券帶來獨特優勢，足以應對未來的各種挑戰。

宏利投資管理