便利店賣小食有幾好搵？

不去居酒屋，買便利店的自家食物，搭幾罐啤酒回房享受，也是不錯的選擇。那你可知，連鎖便利店一天能從炸雞塊、炸豬扒三文治，乃至便當等食品進帳多少？

截至去年3月底止年度，日本便利店「御三家」的市場份額排名依次為7-Eleven、FamilyMart和Lawson，分別大約42%、24%及21%。

Lawson半年進帳152億 不過，本報選取Lawson作為參考，因為Lawson作為上市公司的業績基本上也就是日本的便利店，FamilyMart乃「股神」巴菲特愛股伊藤忠商事的一個部門，7-Eleven也只是日本零售巨頭7&i集團分部之一，兩企業績報告內關於日本便利店業務的細節不如Lawson。

截至去年8月底止6個月，Lawson的國內（日本）便利店業務錄得快餐收入2,756.76億日圓（約152.67億港元），按年增長7.39%，增速高於整體；以去年8月底14,619間分店計算，平均每間分店每天從炸雞塊、關東煮和便當等進帳10.47萬日圓（約5,800港元），也就是說，半年下來折合港元已逾「一球」。

市中心分店的營業額應該會高很多，但不管如何，去年3月底止全年，炸雞塊等快餐的毛利率為40.7%，為所有食品當中最高。

Lawson在日本是「御三家」最小，在中國卻相反，去年8月底門店突破6,000大關，並維持2025年破萬的目標，同時還提出股本回報率（ROE）2026年3月底止財政年度升上15%，跟上財年僅8.9%相比，志向頗為遠大。