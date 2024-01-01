啤酒市場萎縮 商家出招吸客

「莫使金樽空對月」的豪情似乎漸漸不再適用於現代人，連內地年輕人也不好白酒，逼得國酒貴州茅台要「瀨尿牛丸」式溝咖啡和製作酒心朱古力。日本啤酒廠面對日本4,000萬人沒有飲酒習慣，也不得不各出奇謀，沒有因為日本在去年10月下調酒稅而鬆懈。

朝日麒麟積極拓新產品 朝日社長松山一雄不無感慨地說，「味道愈來愈好，市場卻走下坡，世界已經不再是酒釀得好喝便賣得好」，因此要抱着讓消費者覺得「人生美好」的思維變陣，招數除了去年中在東京涉谷開設「SUMADORI BAR」讓客人自選酒精度數外，還乘着「極泡罐」的罐裝啤酒，不斷積極開發新產品。麒麟啤酒打法接近，以「不同口味、不同設計、不同原料」為綱，跟不同釀造廠合作。

「響」的製造商三得利亦頂着反對聲音，推出混進碳酸水的溝淡版啤酒，並於4月推出「サントリー生ビール」（Suntory生Beer），以較低的價錢與朝日SuperDry等產品競爭。

不過，擁有「惠比壽」、「黑標」等品牌的札幌啤酒選擇「以不變應萬變」。社長野瀨裕之直言，「現有產品組合已經好打得……比起搞呢搞路，不如專注繼續提高啤酒的吸引力」，一方面強化既有品牌的品質，另一方面設計能夠給予消費新品酒體驗的場所。