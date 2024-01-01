鳥貴族：唔加薪搶外勞 衰多20年

東京商工研究（TSR）用作統計上市居酒屋門店之一的連鎖串燒雞餐廳鳥貴族，其創始人、社長大倉忠司對飲食業乃至日本有更深層的擔憂。

工會盼今年人工增逾5% 大倉表示，日本的薪酬對比外國實在太低，就是因為出埠打工比較賺錢，令壽司職人等飲食業人才出走，因此，日本物價一定會上升，更說加價更多是為了給員工加薪。要是繼續坐視人口減少，不提高工資競爭力吸引外勞，日本經濟隨時「迷失50年」，即比迄今所謂「迷失30年」更漫長。

就在此際，據日本傳媒報道，日本勞動組合總連合會（連合）打算在影響日本央行貨幣政策的今年春鬥（春季勞資談判）上，把加薪叫價由去年的「大約5%」加到「5%以上」。中小企可能會感到為難，大和總研高級經濟學家神田慶司表示，今年春鬥的加薪幅度很重要，否則難以形成物價和工資互相推高的良性循環，推測連合是想引導中小企盡量提高底薪。

不管如何，就算經過兩次加價，鳥貴族菜單上所有項目都只是賣360日圓（約20港元），守在居酒屋的底層，現階段暫時無加價計劃。