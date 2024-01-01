日本居酒屋破產飆八成

半年添81家 爆疫後次高 大家應該聽過身邊準備遊日的朋友說要去居酒屋消遣，但在日本人心目中似乎不然。東京商工研究（TSR）統計顯示，截至去年9月底止半年，日本全國再有81家居酒屋破產，看似很少，但按年大增80%，並且是僅次2020年同期新冠疫情開始時的有紀錄第二高，可見居酒屋搭不上疫後的復甦特急快車。

3年半遺40億債務 期內破產的居酒屋個案當中，54宗或三分之二是「新冠相關」，即終歸敵不過疫情的蹂躪，69宗是把「銷情不振」列為原因，按年大升86.4%。截至去年9月底止3年半，534間破產的居酒屋合共遺下736.74億日圓（約40.8億港元）的債務，可以推測倒下的主要是小本經營的「Master」。

日本2022年10月開始放寬外國旅客個人遊，從該月開始，日本餐飲服務協會根據會員生意所編製的《外食產業市場調查》，營業額（不計消費稅）「與2019同月比較」一欄一直高於100%，即超過疫情前。

營收僅疫前62% 姑勿論當中有沒有漲價的因素，非常清楚的是最具日本風情居酒屋，跑輸各類食肆足足47.8個百分點，去年11月營業額僅及2019年同月的61.9%。也許這可以歸因於居酒屋店舖數量也只是4年前的62.3%，但日本食肆整體店舖數量也不過是疫前的92%，營業額卻是疫前的109.7%，洋食類快餐店更以4年前98.8%的門店創造135.1%的生意。

撇除個別容許吸煙這個可能令人卻步的原因，居酒屋最大的挑戰可能是日本人不如大家所想好杯中物。

男士飲酒需求大減 經濟產業省引用厚生勞動省的《國民健康‧營養調查》，指20歲以上成年男性有飲酒習慣（定義為每周有3天以上飲酒，每日喝相當於180毫升日本酒）比例，已從2003年的42.9%，降至2019年的33.9%，20至50歲的消費主力世代較低，原因應該是聽從了醫生在身體檢查時的勸喻。

即使女性的比例2019年為8.8%，跟2003年的9%相差不大，但跟男性一樣，40歲以下有飲酒習慣的人正在減少，結果就是日本的酒類需求下降，尤其是2015年之後，一年人均消費量已從2005年的85升以上，降至2021年的75升以下。

另一方面，經濟產業省續指，飲酒較多的年齡層多數「宅在家飲酒」，偏偏出外飲酒的次數卻隨年齡層上升而減少。

大阪北新地社交料飲協會的專務理事德永真介指，疫情威脅「出外飲兩杯」的文化，尤其是聚會的「下場」，其酒吧餐廳的客流高峰亦提早至傍晚6至7時左右，想用餐而非「飲杯嘢」的人有所增加。

成本債務添壓 恐惡化 TSR直言，疫情後遊客區人流是恢復了，但疫情也改變了國民的生活模式，居酒屋客流確實尚未復常；隨着食材、電力、熱力成本上漲，以及缺人問題愈益嚴峻，居酒屋破產恐怕會持續高企。帝國數據銀行更認為情況會惡化，因為很多東主要償還疫情期間政府批出的「零息零抵押」救濟貸款。

日本餐飲服務協會則較為樂觀，指居酒屋店均營業額處於復甦階段，並給各位一個好消息︰一些鬧市開始出現主打平價的居酒屋。

居酒屋營業額疫後復甦跑輸同業