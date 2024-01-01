ChatGPT發布後多地提速監管

阿爾特曼

作為一項「新技術」，人工智能（AI）在監管方面仍然是一片空白，不少專家亦警告AI可能帶來的潛在道德風險，包括把相關技術用於生產詐騙內容，比如經常在各大網站出現，透過冒認明星、政商界名人吸引受害者的投資詐騙廣告。隨着AI熱潮爆發，全球各地政府亦紛紛開始推動對AI的監管。

早於2021年，歐盟已經提出監管AI的框架，但沒有推進下去，畢竟當時AI仍未受到太大重視，各界似乎都認為未有收緊監管的迫切性。自2022年底ChatGPT發布後，全世界的AI相關立法都有所加速。歐盟的主要立法機構歐洲議會在去年6月投票通過了提出兩年的《人工智能法案》（AI Act）草案，嚴格限定了人工智能技術的使用情景和範圍，要求ChatGPT等生成式AI，需要揭露哪些內容是AI產生的，需要設計模型防止產生有害內容，需要揭露訓練模型時用了哪些有版權的資料等。

內地大模型服務須獲批 中國在去年4月發布《生成式人工智慧服務管理辦法（徵求意見稿）》，去年8月正式實施，要求每一個在中國境內提供服務的大模型，都要報告訓練數據，經過有關部門備案和安全評估後，才能公開提供服務。目前有10多家大模型公司通過備案。

去年10月，美國總統拜登簽署通過關於人工智能的監管法令。根據白宮發布的情況說明，美國把監管重心放在了下一代大模型上，要求大型AI公司開發對「國家安全、國家經濟安全等構成嚴重風險」的大模型時要通知政府。

OpenAI主動籲規管技術 AI是少數主動擁抱監管的新興產業。ChatGPT發布半年後，OpenAI行政總裁阿爾特曼（Sam Altman）就坐到美國參議院聽證會的證人席，呼籲議員們監管AI技術。他說︰「如果這項技術出了問題，後果可能會非常嚴重。」當時在場的議員更對於有公司「主動要求被監管」而覺得不可思議。

有份創立OpenAI的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）亦指出，AI可能會威脅人類文明，其危險程度甚或高於核子武器。

馬斯克