全球相關投資望達1.5萬億

AI投資佔整體GDP比例預測

人工智能（AI）的發展與過去多輪顛覆型創新技術熱潮一樣，往往會衍生出更多受惠的行業，創造出一條完整的產業鏈。在早期階段，眾多企業爭相投資AI，將會成為一股不容忽視的投資熱潮，高盛估計，到2025年，美國的AI投資將接近1,000億美元，全球將接近2,000億美元（約1.56萬億港元）。不過，這些投資佔整體經濟的比例非常低，因此「短期影響可能相當有限」。

高峰期佔GDP比例仍低 從長遠來看，如果高盛的預測完全實現，AI相關投資達到峰值時，將佔美國國內生產總值（GDP）的2.5至4%。

加拿大皇家銀行（RBC）財富管理提醒，新技術出現往往需要很長時間才能夠真正提高生產力，比如個人電腦和互聯網分別於上世紀70年代末和80年代初面世，但由於花了幾十年時間才建立起足夠用戶群，美國經濟直到90年代後期，才看到這些技術創新所推動的生產力提高，這一趨勢持續到2000年代中期。

在此期間，股票市場出現了明顯的繁榮與蕭條輪替周期，投資者首先對提高生產力及其對利潤的積極影響，抱有愈來愈樂觀的看法，然後由於預期效益的實現時間比最初預期要長，因此降低了預期，期間股票市場經歷了不止一輪上升與調整，包括2000年科網股泡沫爆破引發的大跌市。

若這種走勢再次重演，則AI炒作亦可能會在接下來經歷多番波折。

半導體科技業率先受惠 不過，RBC指出，在AI開始獲應用的最初階段，直接受惠者包括半導體行業和現有的大型科技公司，這些公司已經實現高利潤，並產生充沛的現金流，能夠在AI領域進行大量投資。更難識別是隨後創新浪潮中出現的機會，由AI催生的新型業務可能會顛覆各個行業的現有營運商，但誰將是贏家實在難以判斷。