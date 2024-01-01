微軟與OpenAI合作 搜尋器用戶破億

要數在人工智能（AI）技術的應用層面最為進取的一家企業，莫過於與OpenAI深度綁定合作的微軟（Microsoft）。微軟靠着Windows作業系統長期壟斷個人電腦軟件市場，但在網頁瀏覽器及網絡搜尋引擎方面卻一直沒起色，但這種現象隨着AI技術引入，出現了全新變化。

微軟去年2月宣布在Edge瀏覽器、Bing搜尋引擎中整合OpenAI旗下AI技術。與GPT-4融合後，Bing每日活躍用戶去年3月突破一億，勢續增長。惟相比起搜尋引擎，微軟所推出的AI助手Copilot才真正令市場驚訝。

AI助手Copilot達收支平衡 Copilot作為大型語言模型，既能夠配合Office辦公軟件幫助使用者撰寫文案、編輯外，更能夠幫助電腦程序開發員撰寫代碼。最重要的是，這個AI助手已達到收支平衡。

微軟旗下代碼託管平台軟件GitHub行政總裁Thomas Dohmke表示︰「我們對Copilot日益增長的毛利感到很滿意」，他說「銷貨成本也就是每位用戶執行Copilot消耗的總成本，已低於定價」。Copilot已是能「賺錢」的AI助手。

與目前已開始找到盈利模式的微軟相比，OpenAI如何實現盈利仍是未知之數。最新消息指，OpenAI年度化收入已升至約16億美元，但相比起硬件、訓練模型的成本恐仍杯水車薪。

值得注意的是，去年底OpenAI發生的「宮鬥」鬧劇期間，一度遭到董事會罷免的行政總裁（CEO）阿爾特曼（Sam Altman），獲得微軟全力支持。微軟甚至打算讓阿爾特曼領導一個公司的AI研發部門，更表明願意接收所有跟隨阿爾特曼的OpenAI員工。雖然阿爾特曼最終未有接過微軟的橄欖枝，反而是以勝利者之姿重回OpenAI擔任CEO，但這次事件某程度上也加深阿爾特曼本人與微軟之間的情誼，相信亦會影響他所領導的OpenAI未來走向。