晶片股突圍 英偉達去年漲2.3倍

價值投資大師、橡樹資本聯席創始人兼聯合董事長馬克斯（Howard Marks）曾言︰「除非你是原始人（caveman），否則不可能否認人工智能（AI）的潛力。」惟對於多數投資者而言，到底投資哪些股票才能把握AI的時代浪潮，實在是一大難題。就目前來看，AI領域最當之無愧的受惠者，是圖像處理器（GPU）晶片公司英偉達（Nvidia）。

正所謂「掘金先富賣鏟人」，英偉達股價去年累升2.38倍，全因其研發的晶片是目前開發AI大模型的必需工具，淘金者未必能夠賺大錢，但賣鏟的英偉達卻成為一家市值比Facebook母公司Meta更高的科技巨頭。

許多AI企業亦用自己擁有多少英偉達H100晶片作為推銷賣點，而美國甚至禁止出口英偉達的高端晶片至中國，原因正是為了拖慢中國的AI發展。由此可見英偉達的影響力，在眾多AI概念股中最為突出。

晨星：主導地位難取代 晨星科技股研究總監Brian Colello認為，英偉達「擁有廣泛的護城河」，在AI方面都有明顯領先地位。不過，從長遠來看，他預計一些科技巨頭將努力尋找第二供應商或內部解決方案，以在AI領域實現多元化，避免公司的AI技術過分依賴英偉達，但這些努力很可能只會削弱但不會取代英偉達的AI主導地位。

他表示，英偉達的前景將在相當長一段時間內與AI市場掛鈎，無論是好是壞。從競爭層面來看，一些領先的雲端服務供應商如亞馬遜（其AWS部門為美國雲服務行業市佔率最高），將繼續投資於公司內部的半導體研發，而超微半導體（AMD）和英特爾亦正在為數據中心開發GPU晶片。未來英偉達的估值將取決於其是否能夠領先其他公司，以及這種領先能夠持續多久。