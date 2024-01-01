回顧與展望：AI掀牛市 恐炒過龍

全球科技股估值溢價達50% 人工智能（AI）是2023年環球股市最熱門的炒作主題，由大型語言模型、AI聊天機械人ChatGPT引發的浪潮席捲全世界，無數企業爭相投入AI模型研發、搶先應用AI工具。而一眾AI相關概念股暴漲，更成功扭轉去年初股市的跌勢，造就了一輪「AI牛市」。這輪熱潮雖然還未冷卻，但一些專家已開始警告AI概念股估值過高，外界亦可能誇大了AI對於未來生產力所帶來的衝擊。

摩根大通資產管理市場及投資策略部主席岑博智（Michael Cembalest）利用OpenAI旗下ChatGPT的「進階版」——GPT-4模型進行一項詳盡測試。他利用過去數年自己及其團隊有關經濟、市場、能源和政治的研究資料作為基礎，對GPT-4進行一場模擬考試，結果顯示該模型的成績平均績點（GPA）得分為2.5分（4分為滿分），相當於62.5%的得分率。

思考推理表現不合格 岑博智的研究得出一個結論︰目前像GPT-4這類大型語言模型可以非常有效地處理大量文本，但在思考或推理方面表現仍然不合格。在他看來，AI長遠而言所引發的「轉型式生產力提高」，也許未有像大多數AI倡導者預期那麼厲害。

他亦指出，雖然大型語言模型透過針對某個領域的知識加以訓練，可以有更好的考試表現，但這不代表AI在實際應用場景中展現出的能力。舉例而言，他認為「一位律師在現實世界的價值並非在考試中回答選擇題」，與其他專業學科一樣，需要推理和綜合新的資訊得出解決方案，當對更複雜的想法綜合進行測試時，AI仍然會陷入困境。

當然，岑博智並不是否認AI的存在價值，並且也認為AI確實擅長於某些領域。他表示，付費購買GPT-4每月僅需20美元（約156港元），就定價而言「我已經獲得所付價錢應得的服務」。

軍備競賽引發燒錢潮 另邊廂，市場上大量湧現的AI概念股亦有過度炒作之嫌。加拿大皇家銀行（RBC）財富管理投資組合經理Joseph Wu表示，雖然他堅信AI是一個重要的投資主題，具有多年的發展前景，但是與先前的創新技術熱潮一樣，股市可能會出現一些「過度行為」。他指出，目前美國和全球資訊科技板塊，估值較大市溢價30至50%，足見市場似乎已充分考慮到AI帶來的增長而炒高了估值。

「雖然我們認為顛覆式技術獲得估值溢價並非沒有道理，但要留意的是，高估值公司必須不斷展示和捍衞競爭優勢，才能夠維持高估值。AI軍備競賽似乎引發了資本支出熱潮，但哪些公司能夠得到回報，以及何時才能夠實現回報，仍然是未有答案的問題。」

企業盈利增長趨困難 他亦指出，當前市場對全球上市公司未來12個月的盈利共識預測，並不比去年初高出多少。這意味着去年股市的大部分漲幅都是由估值倍數擴大所推動。考慮到接下來企業盈利增長可能會更加困難，將難以兌現目前股價中所反映的樂觀情緒。

不過，未來AI亦可能會對股市產生顛覆式的衝擊，橡樹資本聯席創始人兼聯合董事長馬克斯（Howard Marks）指出，未來AI的能力可能會超越80至90%的人，但仍會有一些精英難以被取替。

馬克斯表示，如果用AI去分析5家科技公司，讓AI挑出一家能夠成長為亞馬遜規模的公司；或者找來5位企業行政總裁（CEO），讓AI分辨出誰是已故蘋果公司（Apple Inc.）舵手喬布斯，相信AI應該無法做到，惟「多數人類同樣做不到」。因此，他估計AI有條件取代大多數人的工作，但仍有一些限制。

目前像GPT-4這類大型語言模型可有效地處理大量文本。 科技股相對大市的市盈率溢價 專家開始警告AI概念股估值過高。 OpenAI過去一年保持技術領先