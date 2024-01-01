道指去年漲13% 納指好倉16個月高

回顧2023年，美國經濟表現出乎意料地強勁，不僅成功避過衰退，經濟的增速甚至可以和發展中國家媲美。在強勁的基本因素推動下，美股亦繼續長期大牛市，道指全年累計大升4,542點或13.7%；標指累升930點或24.23%；而反映納斯達克交易所掛牌公司表現的納指更大漲4,544點或43.42%，顯著跑贏其他市場。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）每周報告顯示，截至去年12月26日止，投機者（非商業資金）持有的納斯達克100指數期貨（不計期權）合約淨好倉折合約27,991張，創下2022年8月以來新高的16個月新高，按周增加26.17%，意味着市場交易員仍多數看好後市。

另邊廂，資產管理機構的託管資金加注於日圓期貨的好倉，淨好倉合約按周大增33.06%至16,398張。值得留意的是，資管機構再前一周才從之前7個月的淨淡倉轉為淨好倉。富瑞此前曾發出警告，指機構的日圓期貨倉位屬於反向指標，倉位「由負轉正」通常意味日圓升勢暫時見頂。

外媒估美經濟快軟着陸 展望今年，英媒對於未來會發生的環球政治、經濟及金融事件作出一系列預測。據其估計，美國經濟將會在短期內實現「軟着陸」，即通脹回落而不會引發明顯的經濟衰退。然而，其同時預測今年內經濟「會變得更加痛苦」，因為財政刺激的退場、地緣政治壓力破壞全球貿易、債務負擔加劇等，都會在壓抑經濟增長的同時推高通脹。

另外，日本央行今年內不會把利率加至零以上，意味就算日本真的加息，亦最多只會加一次，原因包括薪酬增長仍然緩慢。隨着美元匯率見頂，日圓可能會走強，而日央行為了遏止日圓升勢，未必會願意大手加息。目前市場主流觀點是日央行最快上半年就會取消孳息率曲線控制（YCC）政策，並且開始加息，擺脫多年的負利率環境。

預測X或再破產 其他預測還包括中國經濟增長可望維持在4%以上；雖然內地房地產市場深陷泥沼，但在一系列的債務求助計劃、財政刺激及額外的官方支持下，經濟增長應該不會低於3%。

另外，隨着全球發達經濟體加息周期結束，資金應該會在貨幣政策效應的影響下重回債市；減肥藥公司諾和諾德會繼續成為歐洲最具價值的公司；億萬富豪馬斯克旗下的社交媒體平台X（前稱Twitter）或會再次破產。

2024年全球政經部分預測