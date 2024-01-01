馬雲放手 支付寶變為無實際控制人

調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人，調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東，均獨立行使各自的螞蟻集團股份表決權，且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層級形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。此外，螞蟻集團旗下包括恒生電子、國泰產險同步變更為無實際控制人。