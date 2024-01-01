馬雲放手 支付寶變為無實際控制人
中國人民銀行同意阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團全資擁有的支付寶（中國）網絡技術有限公司，變更為無實際控制人，意味完成主要創始人馬雲放棄集團控制權的相關程序。螞蟻集團稱，有關調整不會影響業務運作。
無股東單一或共同控制螞蟻
上述決定來自近日人行發布的《非銀行支付機構重大事項變更許可信息公示（截至2023年12月）》。本次調整源自於2023年初螞蟻集團調整投票權結構，為了進一步適應現代公司治理體系要求，推動股東投票權與其經濟利益相匹配，螞蟻集團主要股東及相關受益人擬實施權益變動。
調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人，調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東，均獨立行使各自的螞蟻集團股份表決權，且無一致行動關係，各股東未單獨或共同在螞蟻集團股東大會層級形成控制，也不存在任何股東所提名的董事人數超過全體董事半數的情形。因此，不再存在任何直接或間接股東單一或共同控制螞蟻集團的情形。此外，螞蟻集團旗下包括恒生電子、國泰產險同步變更為無實際控制人。
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