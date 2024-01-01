學者：美遏華勢激化

打壓符長遠利益 難藉總統大選改善 中資股去年遠遠跑輸全球股市，除了中國經濟復甦令人失望，跟西方關係欠佳亦被指加劇外資流出。專研中美關係的香港大學歷史系教授徐國琦不諱言，現在美國「已經沒有積極性真正與中國和平相處」，按照目前世局，不管哪一黨的總統大選入主白宮，皆不會停止打壓中國，而且會變本加厲。兩國關係改善的主動權掌握在中國，中國亦應減少對經濟的干預來擺脫困局。

徐國琦在2020年底已預言美國總統拜登上任後對中國的科技制裁不減反增。事過3年，確實如此，他再接受本報專訪時重申，「打壓中國現已基本形成共和、民主兩黨的共識」，兩國基本上沒有可能和好，充其量只是逐漸改善。

搞好關係 中國掌主動權 他指，跟美國搞好關係有利中國長期發展，尤其在經濟和技術層面，但「球在中國一邊」，問題是「踢這個球」比1969至1971年（已故前國務卿基辛格秘密訪華前夕）更難，事關中美當時均要對方來抵抗前蘇聯，而2017年前總統特朗普上台以來，美國朝野一直充斥與中國脫鈎之聲，「差不多已經把中國當成敵人」。除非國際形勢巨變，華府基本上不會主動改變對華敵視政策，充其量在戰術上稍作調整，因為在許多美國人眼中，打壓和遏制中國符合美國的長遠利益。

然而，即使中國很難改變美國對華觀感，歷史並非沒有先例，如19世紀初，法國與歐洲不少國家「不共戴天」，英國在滑鐵盧完敗拿破崙後，法國成功說服英國在內的歐洲列強國接納法國，一起維護歐洲安全；近代德國和法國可謂世仇，二戰後卻冰釋前嫌，還建立歐盟前身歐洲共同體（EEU）；現在日本和南韓也漸漸修好，追求雙贏。

他又指，中美有改善關係的「共同歷史」基礎，如一戰時戰略利益高度一致，攜手共同參戰；二戰更是「血肉相連的盟友」，華府提議並主動說服蘇聯和英國接納中國為戰後世界4強；冷戰期間也是對抗前蘇聯的盟友。

儘管今年會廣受注視的大選不足以改善中美關係，徐國琦坦言，除非特朗普大選前被定罪，或被最高法院以憲法第14條修正案取消候選人資格，否則完全不能排除他重返白宮，因為民調顯示他是共和黨最受歡迎的候選人，而且拜登在多個與特朗普對陣的民調不佔優勢，可否連任仍然未知。

另一方面，大型金融機構陸續分析美國總統大選如何影響金融市場之際，美國經濟「軟着陸」也漸成主調，上月密歇根大學消費情緒指數明顯反彈，即使比起疫情前仍低一大截。

徐國琦籲華減干預救經濟 徐國琦認為，美國經濟的光芒建基於「超強的科研實力」、「美元獨一無二的國際地位」，加上國際和國內秩序長期以來相對穩定且良性；又提到美國人對經濟和社會發展相對有信心，又有各式各樣的產品不斷問世，遂形成蓬勃的消費文化，目前更是如此，「美國人本質上是經濟和消費動物」。

相反，中國則正面對「有效需求不足……社會預期偏弱……國內大循環存在堵點」。他認為，「中國要走出目前經濟困境，其實方法很簡單，應該奉行的一個基本政策就是把經濟還給經濟及市場，因市場無形之手比政府長臂調控更強。」

徐國琦認為，中美兩國基本上沒有可能和好，充其量只是逐漸改善。 金融界評美國總統大選