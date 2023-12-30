港股跌市成常態 流動性問題待解

2023年將結束，港股昨在收爐日險守萬七點大關，惟全年仍跑輸全球主要股市，與中國股市的弱勢同病相憐。一年復一年，連續4年跌市令港股的頹敗形象深入股民心中，最攞命的是港股流動性不斷惡化，至今未見明顯改善，若持續下去，只怕跌市會成為常態，神仙難救！港府今年成立促進股市流動性專責小組，雖已提建議，惟這不足以解決問題，得加緊持續檢討並提出更多改善的方案，以目標為本，誓必要見成效，畢竟香港金融業已沒太多老本可供虛耗！

港股流動性嚴重不足的問題體現於大市成交、新股市場表現，以及現成股份即二手市場的退市個案增加。事實上，過去10年港股多了大量中資巨企來上市，也多了不少衍生產品，但現時成交額卻不復舊時，一片水盡鵝飛之景，資金頓覺行人止步，惡性循環令流動性問題持續惡化。

今年新股市場遠遜預期，皆因港股流動性不足，企業資產拿不到好的定價上市，也擔心招股反應淡靜，故港股誠然並非企業首選的上市地。港府說要吸引中東及東盟等企業來港上市，但若不改善流動性問題，只怕向企業招手繼續停留在叫口號的狀態，結果無濟於事。

至於現成股份退市個案增多，離不開股市流動性不足，致令上市公司資產無法體現應有價值，上市公司也難以在股市融資以應付業務發展，部分持充裕現金的上市公司大股東索性趁低價將上市公司私有化，再重組業務，候機再包裝上市。這情況小股東誠然是受害者。奈何金融市場是錢多的話事，眼見手持股份被低價收購甚至退市，小股東只有欲哭無淚。

港府今年8月成立小組研增股市流動性，但建議減印花稅的幅度被指做得不夠徹底，暫時亦未見有進一步行動。港股交易額相對於整體市值的比例仍遠低於美股，要正視這問題就得改變依賴機構投資者的參與度，設法提高做市商、高頻交易員及量化基金等的參與度，且須着力提高交易所買賣基金（ETF）佔股市交易額的比例。當然，降低交易成本、提升定價與結算效率，透過應用科技改善交易系統，以優化市場基礎設施，並完善法規，皆不可少，全方位的戰略推進，始能確保做出成績來。

要知道，必要在提振流動性問題上首先做出一點實效，讓港股拾回籌融資能力，那推出措施方便海外企業來港第二上市、讓在港上市外企納入南向通、容許特殊目的收購公司和特專科技公司上市等舉措，對推動市場流動性才能事半功倍。

明年美國聯儲局若改變貨幣政策，啟動減息周期，對港股而言是利好因素，一來美元轉弱，非美資產價格上升，人民幣資產亦可受惠，有助提振中企股氣氛。港府得把握利好環境，積極大膽多嘗試，包括在交易電子化的大趨勢下，研究將買賣手數改為一股，以降低入市門檻，促進交易量，提升競爭力。只顧諉過於大環境，做事拖拖拉拉，踢一腳行半步的懶散作風不改，只會令香港金融業流血不止，後果難以想像。