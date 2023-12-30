專家睇市：美科技股強勢有望延續

隨着美國通脹降溫，經濟保持穩健，加上加息周期進入尾聲及「軟着陸」的可能性增加，讓美國股市持續上揚，預期明年企業在科技支出將緩步復甦，故續看好科技及人工智能（AI）相關股份的後市表現。

今年表現最佳的基金，大部分為科技族群，包括高新科技、雲端、AI、5G以及物聯網等，相關基金今年升幅皆達四成以上。根據歷史經驗，當減息開始及經濟沒有出現急速衰退，股市將很大機會錄得不錯表現。

AI應用開拓企業商機 有數據顯示，明年企業在科技支出預估增長為3.4%，高於今年的2.7%。隨着美國聯儲局貨幣政策逐漸放寬，更有利高增長型股份表現。展望明年，可繼續留意包括AI等應用帶動的基礎建設板塊，包括手機及筆記型電腦、辦公室前後台工作軟件智能化的AI軟件，以及動態隨機存取記憶體（DRAM）與終端回補庫存需求的周期性復甦題材等。

企業面對生成式人工智能（Generative AI）新技術及新功能的導入，可能需要有較長的評估及試用階段。不過，由於企業持續調整或優化雲端等支出的方向並不會改變，故布局AI雲端等領域仍是大勢所趨。

觀乎以往納斯達克指數在加息結束後的3至6個月的上升機會率相對高，平均升幅達10%以上。在AI伺服供應鏈當中，美國科技公司主要是注重設計與研發的上游供應商，這些超大型科技股在今年「愈升愈有」的走勢可望延續，建議伺機中長線布局美國科技股票基金，或以選股不選市作投資部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊