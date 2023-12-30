市場透視：東南亞基金具投資潛力

美股今年整體表現強勁，道指年內已上漲13.6%，納斯達克綜合指數更上漲44.26%，有望錄得2003年後最大年度漲幅。今年大型科技股反彈，人工智能（AI）概念股受熱捧，推動這個以科技股為主的基準指數跑贏其他股指。

在標普500指數被推至新高之前，好友肯定不會退縮。市場的情緒非常樂觀，明年美國聯儲局很可能會降息，但預計不會以目前市場反映的速度降息。投資情緒高漲，踏入今年最後一周繼續主宰市場。

亞洲地區這兩年受到美國加息影響，為保持貨幣穩定，東南亞國家同樣跟隨加息，影響股市表現。東盟是20世紀90年代初期成立的東南亞自由貿易區，目的為促進區內國家間的貿易，彼此提供關稅優惠。早期東南亞自由貿易區的成員有新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼，其後加入汶萊、緬甸、老撾、柬埔寨及越南等。

區內受惠工業重心轉移 目前東南亞基金主要有兩大類，一類是單個市場，如星洲、馬來西亞等。投資東南亞市場一般建議買入地區性的東南亞基金，相比買入單一市場的風險要小。東南亞地區長期投資機會，主要受惠於人口結構支持、勞動力成本優勢，同時全球工業重心正轉向東南亞地區。

同時，中產階級數量持續增長有望帶來新消費群體大幅增加，這給東南亞地區數碼經濟的發展提供了豐富的土壤，而隨着互聯網行業快速發展，上述地區經濟發展潛力巨大。明年美國啟動減息，將為東南亞基金提供上升動力。

曜熊理財策略理財顧問 梁肇晉