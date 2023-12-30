股市估市：華遊戲業面臨政策陰霾

上周國家新聞出版署發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》，向社會公開徵求意見，其中提到網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵。所有網絡遊戲須設置用戶充值限額，並在其服務規則中予以公示，對用戶非理性消費行為，應進行彈窗警示提醒。

消息一出，上周五中港股市內的遊戲股即遇重挫，官方急急安撫市場稱，表示將聽取各方意見進一步修改完善。由於內地遊戲以高ARPU（每用戶平均收入）類型較多，倘若新規最終短期落地，受到的影響將會較大。雖然市場憧憬最終方案仍有修訂空間，惟宜觀望局勢發展，以衡量對行業營運影響，甚至在遊戲以外的監管會否加大動作，將左右後市表現。

泉峰已與John Deere簽訂戰略合作協議，自今年第三季起旗下EGO品牌鋰電產品將在美國及加拿大的John Deere經銷商銷售，料有助擴大公司市場份額及增強品牌知名度，明年相關收入增長料會加快。估值上，泉峰現價對應2024財年預測市盈率11.5倍，低於同業水平，該股阻力位29元，支持位19.7元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）