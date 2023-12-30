大埔工廈呎售僅$2039

利嘉閣（工商舖）楊龍表示，上述單位為1座高層B單位，建築面積約10,790方呎，近日連一個私家車位易手。資料顯示，業主於1985年以194萬元購入上述物業，持貨約38年帳面升值約10.3倍，若以現時市值租金計算，回報率超過7厘。今年7月太平工業中心3座一個全層物業以4,720萬元易手，平均呎價約3,500元，可見今次成交價明顯低於市場水平。

另一本地資深投資者以約1,500萬元售出中環安和里雙號地舖連入則閣樓，物業於2005年中僅以約380萬元買入，相隔逾18年升值約1,120萬元，物業升值約2.9倍。該物業地舖面積約500方呎，閣樓面積約300方呎。

此外，上述公司的許建方亦稱，近日獲業主委託放售灣仔軒尼詩道107至115號協生大廈低層全層連同低層部分物業，建築面積共約6,209方呎，業主意向價7,800萬元，平均呎價約12,562元。該物業面向修頓球場，並擁有長約76呎的櫥窗。單位備有三相電力、煤氣供應及洗手間，料尤其適合食肆及教會等租戶進駐。