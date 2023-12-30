長安邨呎價創近8載低

各類物業樓價全線下挫，用家為主的公屋未補價第二市場亦大幅跌價，青衣長安邨有一房單位呎價跌穿四千關口，創屋邨近8年新低。

美聯樊志聰表示，該單位為安湖樓低層14室，實用面積約354方呎，業主底價約160萬元，最終以約139萬元未補價售出，較底價低約21萬元，差幅約13.1%，呎價僅約3,927元。

根據香港房屋委員會資料，該屋邨對上呎價低位於2016年1月錄得，當時一個實用面積約349方呎低層單位，以120萬元獲承接，呎價約3,438元。此外，是次售價屬屋邨約7年半低位。

天富苑未補價380萬沽 此外，未補價居屋近日亦連錄減價個案，祥益謝利官稱，天水圍天富苑P座中層2室，實用面積約650方呎，三房間隔，累減約50萬元，以約380萬元低市價售出，呎價約5,846元。

世紀21奇豐張翠珊指出，馬鞍山錦暉苑低層16室一房單位，實用面積約371方呎，4個月累減約21萬元或4.6%，以約439萬元易手，呎價約11,833元。