華懋料來年樓市仍具挑戰
樓市低迷，發展商對後市取態亦見審慎。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，儘管市場預期明年減息，惟美國大選等的地緣政治因素，將對2024年的經濟構成影響，相信來年樓市仍具挑戰。
他續稱，集團會維持市價推盤的策略，期望做到「貨如輪轉」。對於年內多幅地皮流標，他認為，當經濟好轉，市場信心增加，發展商投地意欲便會相應提高。集團將循政府官地，私人市場及市區重建項目等多方向補充土地儲備。該集團旗下位於荃灣西的如心園，屬香港首個木化石公園，昨日起首階段開放。
同時，長實集團(01113)執行董事趙國雄亦指，暫時未見樓價有大幅向上的動力，預計明年全年樓價平穩，有約5%波幅。早年曾盛行一時的納米單位，價值已大不如前，他建議持有該類物業的投資者若未能租出單位，任其空置，倒不如蝕賣套現作其他投資。
薈鳴披露會所特色
市區全新盤軟銷攻勢持續，宏安地產(01243)發展的黃大仙薈鳴，昨首度披露項目會所特色。該公司執行董事程德韻表示，項目會所CLUB PHOENEXT採用東方侘寂建築美學概念而建，提供各式休閒活動設施，包括茶室、宴會廳、24小時健身室及電競娛樂室等。
宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，會所的戶外部分設有休憩空間及燒烤場。項目提供230伙，預計關鍵日期為2025年4月30日。
維港滙連環沽3伙
新盤市場昨錄零星成交，當中不乏特色戶。信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的西南九龍維港滙，連環沽出3伙連平台特色戶，共涉5,299萬元。包括維港滙II的6座2樓A室連平台三房特色戶，實用面積751方呎，成交價2,051萬元，呎價約27,310元。
恒基地產(00012)的粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，招標售出E座地下22室連花園一房單位，實用面積264方呎，成交價501.6萬元，呎價19,000元。
此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨日再添一宗終止交易，單位為第1B座39樓A室，屬實用面積919方呎三房戶，原於2021年5月以3,483.9萬元售出，當時呎價約37,910元。項目月內累錄11宗同類個案。
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