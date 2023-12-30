華懋料來年樓市仍具挑戰

樓市低迷，發展商對後市取態亦見審慎。華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，儘管市場預期明年減息，惟美國大選等的地緣政治因素，將對2024年的經濟構成影響，相信來年樓市仍具挑戰。

他續稱，集團會維持市價推盤的策略，期望做到「貨如輪轉」。對於年內多幅地皮流標，他認為，當經濟好轉，市場信心增加，發展商投地意欲便會相應提高。集團將循政府官地，私人市場及市區重建項目等多方向補充土地儲備。該集團旗下位於荃灣西的如心園，屬香港首個木化石公園，昨日起首階段開放。

宏安地產營業及市務部高級經理陳永盟稱，會所的戶外部分設有休憩空間及燒烤場。項目提供230伙，預計關鍵日期為2025年4月30日。

此外，路勁地產等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環，昨日再添一宗終止交易，單位為第1B座39樓A室，屬實用面積919方呎三房戶，原於2021年5月以3,483.9萬元售出，當時呎價約37,910元。項目月內累錄11宗同類個案。