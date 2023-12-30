歷來最少 10大屋苑全年1869刁

新都城交投縮逾四成慘絕 今年樓市表現遜色，二手買賣極其淡靜，10大屋苑全年僅錄約1,869宗成交，按年大挫約18.4%，創2006年有紀錄新低，當中以將軍澳新都城買賣勁縮超過四成最慘。至於代理樓價指數全年亦挫逾半成至近7年低位，並已連跌兩年。

中原指出，該批屋苑於去年錄約2,290宗交投，相比下今年明顯少約421宗，若單計12月則錄約118宗買賣，比對上一個月減少約4.1%，連續兩個月報跌。

回顧今年各屋苑表現，有9個成交萎縮，並以上述新都城跌幅最大，今年只有約136宗成交，按年減少約43.1%。該盤近日亦不乏低價買賣，美聯黃少明稱，屋苑3期4座中層C室，實用面積約406方呎，以約538萬元易手，呎價約13,251元，為今年兩房做價新低。

第一城冧價14% 成交減38% 其次跌勢最急為沙田第一城，今年錄約218宗成交，屬有紀錄低位，按年減約38.4%。中原伍錦基表示，屋苑最新平均呎價約12,471元，全年跌價約14.1%，現時買家主力入市低價筍盤，業主要擴大議幅才有承接。

其餘兩個新界指標屋苑東涌映灣園及天水圍嘉湖山莊，全年買賣亦急挫約22%及20.7%，分別錄約110宗及288宗成交。茶果嶺麗港城及紅磡黃埔花園兩個九龍盤也有約11.3%及11%跌幅，成交量約142宗及194宗。

樓價蒸發5.2% 連跌兩年 相對之下，港島屋苑買賣跌幅較小，當中鰂魚涌太古城全年成交跌約8.3%至約233宗。同區康怡花園更逆市增長，今年有約124宗成交，較去年多約4.2%。

不過，樓價隨市況回落，近日有移民盤減價出貨，中原楊文傑稱，單位為N座高層兩房戶，業主已移居海外，一個月累減約70萬元，以約668萬元沽，呎價約14,490元。

今年樓價下跌已成定局，反映二手住宅價格走勢的中原城市領先指數，最新報148.59點，按周再挫約0.52%，連跌6周累跌約3.48%，全年計樓價蒸發約5.22%，連跌兩年並返到2017年2月底水平，相比今年4月高位已回落約11.76%。

至於大型屋苑、中小型及大型單位3項主要指數，全年跌幅介乎約4.61至7.87%不等，4個主要地區指數亦跌約3.76至5.63%，並以九龍走勢最疲弱。

事實上，市場蝕讓交投愈趨常見，美聯何勝康稱，元朗Park YOHO Genova第16A座高層D室，實用面積約580方呎，以約570萬元易手，呎價約9,827元。原業主於2017年7月入市，現帳面虧損約225萬元或約28.3%。

今年10大二手屋苑交投表現 二手樓價指數年內走勢