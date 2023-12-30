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●Trip.com母企攜程(09961)公布，Trip.com香港站2023年預訂量較疫情前增1.2倍，每名用戶平均乘坐1.7次航班出境，平均出遊總行程為3,023公里。最受香港人歡迎的5大旅遊目的地保持不變，分別是台北、曼谷、東京、首爾和大阪。港人北上方面，按航班和高鐵預訂數據，港人到訪內地城市的首5位分別為廣州、深圳、汕尾、上海和東莞。
●越秀地產(00123)宣布，旗下聯營廣州宏泰通過公開掛牌方式，以43.93億元人民幣，成功競得廣州市天河區黃雲路天河世界大觀二期地皮，佔地約4.11萬方米，可建築面積15.34萬方米，地皮性質擬為商住用地。另越秀地產旗下廣州越秀華城房地產開發以22.7億元人民幣，奪得海珠區洲西區地皮，今年9月該地皮從商務用地調整成居住用地。
●香港金融管理局公布，本港11月按揭貸款拖欠（逾3個月）之比率按月（下同）微升0.01個百分點至0.08%，未償還按揭貸款總額則減少0.04%至18,575億元，經重組貸款比率則維持接近0%。同月新申請貸款個案較增加12%至6,000宗，但新批按揭貸款額減少1.7%至245億元，其中新盤及二手樓分別增10.1%及17.1%，涉及轉按的則減少20.8%。
●美聯集團(01200)預計，截至本年底止年度之虧損約為3,000萬元，較去年度蝕5.34億元大幅收窄。
●華盛國際(01323)建議每兩股供一股，供股價每股0.115元，料籌約2,900萬元，將用於償付未償還短期債務。
●南韓央行公布，為緩和韓圜兌每美元的跌勢，第三季淨沽出35億美元，規模較第二季的59.7億美元為少。另該國12月消費物價指數（CPI）按年升3.2%，連續兩個月升幅回落，按月則持平。
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