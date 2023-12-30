●香港金融管理局公布，本港11月按揭貸款拖欠（逾3個月）之比率按月（下同）微升0.01個百分點至0.08%，未償還按揭貸款總額則減少0.04%至18,575億元，經重組貸款比率則維持接近0%。同月新申請貸款個案較增加12%至6,000宗，但新批按揭貸款額減少1.7%至245億元，其中新盤及二手樓分別增10.1%及17.1%，涉及轉按的則減少20.8%。