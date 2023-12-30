日股今年漲28% 亞太區最強

每百日圓兌港元走勢

昨日是不少環球股市的年終收爐日，日本就是其中之一。總結2023年全年，日經平均指數累漲7,369點或28.24%，遠遠跑贏中國滬綜指的跌3.7%之餘，亦是亞太區中全年升幅最大的市場，且以點數計是自1989年以來最大升幅。

日經平均指數昨日收跌75點或0.22%，報33,464點，連跌兩日。不過，短線調整未有動搖投行對日股前景的信心。高盛及野村均預期，日股升勢仍會持續，其中野村策略師池田雄之輔最新表示，日本股市近期走強乃源於長期向好因素所積累，包括是短期擔憂有所蒸發以及非居民投資者買盤等支持。

高盛稱，最近業績期為投資者看漲日本股票帶來了額外動力，為收益前景提供了一定保證。該行策略師建部和禮和Bruce Kirk在研究報告中指出，市淨率較低的公司公布的一些改善估值措施，也是利好日股的因素。

圓匯貶值8% 波幅近兩成 日股將由今日起將開始為期5日的元旦假期，股市將在下周四（2024年1月4日）重新開市。

當然，日股強勢背後，離不開日圓匯價走弱和日央行繼續實施寬鬆貨幣政策等因素支持，回顧日圓兌每美元今年曾貶值至151.9附近，今年全年高低波幅約19%；年內貶值幅度約8%，連跌3年。