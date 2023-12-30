中國汽車出口膺一哥

首11月441萬輛 日本7年冠斷纜 催谷內部需求，已成為中國穩經濟的首要任務，而舉措之一就是刺激汽車銷售，行業蓬勃發展更帶動汽車出口量。日本汽車工業會日前公布，首11月日本汽車出口量為399萬輛；而中國汽車工業協會（又稱中汽協）的統計顯示，至11月中國汽車出口量達441.2萬輛，意味中國已經躍居「車界一哥」，全年出口量稱霸全球已成定局，日本則失落蟬聯7年的全球最大汽車出口國地位。

所謂「強將手下無弱兵」，回顧年內一眾內地車廠在中央政策扶持下提高技術能力，實現了低價且高質量純電動車（EV）的出口增長。與此同時，俄烏衝突爆發後日美歐廠商相繼撤離俄羅斯，同樣帶動內地出口俄羅斯的汽油車數量急速上升。其中傳統燃油汽車出口量為332萬輛，按年升51.5%；新能源汽車出口量則為109.1萬輛，較去年同期增長83.5%。

之不過，以汽車出口金額排名計，今年上半年，中國汽車出口金額僅有462.4億美元（約3,606億港元），仍然屈居德國和日本，只是排第3位。至於首兩名的德國和日本，上半年汽車出口金額分別為1,008.2億美元（約7,863億港元）和556.3億美元（約4,339億港元）。分析就認為，這也許與年內大部分時間人民幣匯率走貶有關，相信中國仍要花一段較長時間才能在這方面登頂。

雖然中國下半年汽車的確實出口金額仍未公布，但以國家統計局早前發表的首11月內地汽車製造業完成營業收入有9.06萬億元人民幣推算，期內汽車製造業利潤率為5%，與1至10月相比，增幅擴大0.1個百分點，按年則下降0.7個百分點。

吉利全年銷量料增逾20% 另邊廂，吉利控股集團董事長李書福表示，今年集團總銷量預計逾280萬輛，按年增長20%以上，新能源車滲透率逾三分之一，新能源轉型的上半場取得成效。李氏在2024年新年致詞中稱，今年在構建新格局的熱潮中，汽車行業也迎來產業鏈調整、生態圈重構的窗口期，進入新一輪的淘汰賽，競爭異常激烈。集團不斷增強在中國、歐洲、東盟等跨區域的協同發展能力，這為集團在全球關鍵市場贏得了機會和聲譽。展望明年，集團將繼續加快新能源智能化轉型，持續在智能網聯、智能駕駛、充換電、能源管理、智能出行、工業互聯網等領域構建領先的體系化優勢和能力。

中日汽車出口量比較