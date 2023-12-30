海外飛機租賃商擬減在華投資

受俄羅斯被西方制裁浪潮波及，不少飛機滯俄停飛逾年，對全球飛機租賃公司造成巨大損失。現時中美緊張關係加劇，令他們不得不重新評估更廣泛的地緣政治風險變化，甚至有外媒引述業界分析指，部分國際租賃商已開始減少在中國的投資。

外媒報道，旅遊數據及分析公司Cirium數據顯示，中國是全球最大的航空公司租賃市場，全球組合中近20%出租給中國境內的營運商，並普遍預計中國未來會繼續是航空行業的重要市場。但航空諮詢公司Ishka的諮詢主管Eddy Pieniazek坦言，部分西方國家租賃商「可能正處於去風險化的初始階段」。

一家大型航空租賃公司的高層更估計，主要風險在於未來幾年台灣海峽衝突會否升級，這可能會使許多飛機資產面臨風險。尤其是經俄烏一役，不期然令同業憂慮如果歐美國家再聯手對中國實施相同的制裁，終止與航空公司的飛機租約、飛機脫租對租金造成的影響等情況，也可能發生在對中國的投資身上。

由於出行恢復速度緩慢加上載客率下降，該行亦下調國航今年起3年的盈利預測，但上調了南航明後兩年的盈利預測，主因後者國際貨運業務盈利料表現強勁。不過，3大航空企均遭其狠劈目標價，國航、南航及東航的下調幅度分別為10.9%、16.7%及17.1%，予以3企「與大市同步」評級不變。