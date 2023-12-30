富力創始人張力辭任CEO及董事

不過，年屆70歲的張力今年明顯官非纏身。富力地產曾於7月時披露，他被指控根據美國法律下共謀干犯誠信服務電匯欺詐（honest services wire fraud），並已就此案與美國加州北區檢察官辦公室簽訂暫緩起訴協議。經他的法律顧問向其確認，並經張氏通知公司，暫緩起訴協議並不構成對指控的定罪，且規定如張氏遵守該協議條款，則該指控將被撤銷。