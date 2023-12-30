富力創始人張力辭任CEO及董事
民營房企今年厄運連連，歲末最後交易日迎來虧損多時的房企掌舵人之一退下火線。富力地產(02777)聯合創始人兼行政總裁（CEO）張力辭任，因需要投放更多時間及精力於其他事務上，昨起辭任公司董事等職位。
不過，年屆70歲的張力今年明顯官非纏身。富力地產曾於7月時披露，他被指控根據美國法律下共謀干犯誠信服務電匯欺詐（honest services wire fraud），並已就此案與美國加州北區檢察官辦公室簽訂暫緩起訴協議。經他的法律顧問向其確認，並經張氏通知公司，暫緩起訴協議並不構成對指控的定罪，且規定如張氏遵守該協議條款，則該指控將被撤銷。
外媒報道，張力旗下在美國營運公司於10月初遭美國聯邦法院判處100萬美元的罰款，隨即引來外界對該公司旗下其他開發項目的注視。
恒大地產逾期債務3163億
債台高築的中國恒大(03333)公布，仍被內地立案調查的旗艦附屬恒大地產涉未能清償的到期債務於11月底高達3,163.91億元，按月多150.28億元；逾期商票累計約2,055.37億元；涉資3,000萬元以上未決訴訟案件數量共計2,053宗，相關金額總額累計約4,900.69億元，再多193.14億元。有關恒大地產被執行訊息，在11月期間更新增101條，新增被執行金額約130.48億元。
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