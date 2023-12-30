羅傑斯擬沽美7大科技股

國際金融大鱷、人稱「商品大王」的羅傑斯（Jim Rogers）近日再次警告，明年經濟可能會出現危機；又揚言打算沽空特斯拉（Tesla）和英偉達（Nvidia）等表現最好美股7大科技巨頭，並指「債券是泡沫，許多國家的房地產都是泡沫，而股票正準備迎來泡沫」。

債務飆 估經濟明年陷困 他表示，由於債務規模不斷膨脹，美國經濟很快就會陷入困境。「我懷疑明年情況不會像現時那麼好。」他指，自2008年金融危機以來，經濟並未出現長期衰退，而且自那時以來，全球債務負擔不斷激增。「下一次挑戰必定是我一生中遇到最嚴重的問題，因為債務多到令人難以置信。」

不過，羅傑斯並非首次說出類似的觀點，他早於多年前曾經說過「下一次的熊市將會是有生以來見過最嚴重」，並且在多年內一直重複類似說法，而期間股市已經歷過多次大跌，而美股最終仍屢創新高。

他最近又「再一次」預測資產價格將暴跌，經濟災難將會出現，並計劃在時機成熟時透過沽空美國大型科技股。他列舉即將面臨崩潰的「先兆」，包括今年推高主要股指的少數股票，以及新手投資者不斷向身邊所有朋友吹噓炒股賺錢有多麼容易。

他預計，通脹將重新升溫至令人痛苦的水平；又指美國聯儲局根本不知道自己在做甚麼，並斥責在過去一個世紀，除了少數幾位央行領導人能夠有作為外，其他人都是無知的「官僚及學者」。