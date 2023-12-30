阿里「二選一」案須賠京東10億

北京市高級人民法院昨日對京東控告阿里及其兩家子公司「二選一」作一審判決，認定阿里方面濫用了市場支配地位實施「二選一」壟斷行為，「對京東造成嚴重損害」，要向其賠償。阿里表示尊重法院判決。

阿里反壟斷風波又了一事，但雲業務的增長依舊棘手。市場研究機構Canalys指，第三季內地雲計算開支按季增長急速放緩至5.7%，對這個「增長依賴政府和國企」的市場繼續持保守態度。

阿里雲傳縮業務裁員 恰巧內媒消息指，阿里雲正裁減為政企客戶定製行業解決方案的項目制業務，混合雲事業部一些團隊裁員多達30%，IoT（物聯網）硬件集成業務更裁員過半，但同時擴大公共雲事業部和AI（人工智能）部門的招聘。

阿里主席蔡崇信則稱，中國八成科企和一半AI大模型公司進駐阿里雲，會繼續加大阿里雲的研發投入。

他認為，中國的AI蘊藏巨大機遇，中企亦可能進入其他地區，因美國科企覺得自己的價值觀才正確，為別國構建不同特殊模型是個機會。