華為估收入逾七千億

華為手機Mate 60 Pro大賣，帶動銷售收入增長加速。

今年看升9% 產品銷售勝預期 前路仍艱險 中國戰略科企華為逐漸從美國重錘打壓中恢復元氣，輪值董事長胡厚崑透露，預計2023年實現銷售收入超過7,000億元（人民幣‧下同），即按年增長至少加速至8.97%，為2019年後最快，「終端業務好於預期」一語反映大熱手機Mate 60 Pro為這家飽受美國制裁的中國科企注下一劑強心針，也與中央8部委打造一批具國際競爭力的中國製造高端品牌遙相呼應。

胡厚崑發表2024年新年致詞，說「經過數年艱苦努力……公司經營基本回歸常態……前路依然艱險，歷史始終眷顧那些有信念的人。」

所謂艱險，大概是「地緣政治、經濟周期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑着全球產業鏈結構和商業規則」，寄語各經營責任單元「既要鼓舞信心，也不要盲目樂觀，要做好風險識別，尤其要管理好存貨風險，改善營運效率」。

加快應用程式「鴻蒙化」 他以不少筆墨敍述華為在對華相對友好的新興國家取得不同成就，某程度上也是中國外交的縮影，如在中國「撼贏」日本奪得合約的印尼雅萬高鐵，華為僅用120天就蓋完沿線通訊網絡；應拉美客戶之要求在不足一個月內擴大網絡容量。

資訊和通訊科技（ICT）服務的增長是華為近年捱過難關的關鍵，胡厚崑提到，今年ICT基礎設施業務「保持穩健」、數碼能源和雲業務實現「良好增長」，同時智能汽車解決方案競爭力顯著提升；華為在歐洲的儲存器業務團隊扭轉不利的營商環境，「贏得了客戶的『非常滿意』」。

英偉達發售中國版GPU 展望來年，他寄語ICT部門得發揮在運算、儲存、網絡等優勢，以系統工程能力支援各行各業的數碼轉型與智能升級，「做穩公司的壓艙石」；運營商業務（向電訊商賣基站等設備）得支撐客戶網絡流量填充、業務創新和網絡演進，而終端即消費電子部門，要繼續致力打造「王者產品」，並加快流動應用程式（App）「鴻蒙化」，增強華為產品生態系統之建設。

另一方面，早前點名華為是「勁敵」的美國招牌晶片公司英偉達（Nvidia）則發售一款為中國市場特製的圖像處理器（GPU）「GeForce RTX 4090 D」，其性能被「閹掉」一成，主要是減少了適用於加快人工智能（AI）運算工作的元件，以應付美國政府對華尖端晶片技術管制。

然而，中美角力持續下，中國亟需提升製造業的附加價值，鞏固經濟根基。工信部等下發政策指導意見，推動傳統製造業向高端化、智能化、綠色化、融合化方向轉型，同時加快企業、產業和區域之品牌建設，持續保護老字號，打造一批具有國際競爭力的「中國製造」高端品牌。

政策除了以先進標準谷傳統製造企業進步，加大對製造業技術改造資金支持，並探索建設區域人工智能（AI）數據處理中心協助傳統製造業升級。

華為年度收入一覽