英樓價高位跌4.5% 明年難彈

英國物業按揭公司Nationwide發布最新的樓價數據，截至12月23日，全英國的樓價按月持平，惟按年計下跌1.8%；與2022年創下的歷史高位相比累計下跌4.5%。分析預期，在通脹仍高於薪酬增長的情況下，消費信心持續疲弱，明年樓價也難以急劇反彈，預期只會持平或小幅度下跌。

半年買賣較疫前少10% Nationwide的統計顯示，英國平均住宅樓價為每間257,443英鎊（未經季節調整），折合約為255.8萬港元。Nationwide首席經濟學家Robert Gardner表示，過去6個月的住宅交投比新冠疫情前減少10%左右，其中涉及按揭貸款的買賣更大減約20%，反映按揭利息高企的影響，而一筆過現金交易的宗數則顯著地高於疫情前。

Gardner又指出，雖然樓價小幅度下跌，而英國人均收入有所增長，但仍不足以完全抵銷按息上漲所帶來的影響。以平均收入及樓價計算，置業者每月按揭供款額相當於薪酬的38%，較長期平均水平30%高出8個百分點。

他認為，最近樓市出現一些潛在的正面信號，包括按息小幅度下跌，市場預估英國的利率有望見頂，並開始憧憬未來數年減息。不過，國內物價壓力指標仍然偏高，準買家查詢樓盤的數目仍然偏低。整體而言，隨着時間推移，置業者的負擔能力仍會有所提高，但此段期間樓市仍會經歷一段低潮，他預計明年英國樓價可能會持平至下跌2%。