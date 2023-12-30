金價年漲17% 鐵礦石最威

回顧今年大宗商品市場，以黃金的表現一枝獨秀，反觀油價未如年中時市場預計般會在年尾升到90至100美元一桶，表現遜預期。工業類金屬方面，則以合金和電動車電池的重要原料鎳表現最差，反觀鐵礦石價格成為本年升幅的贏家。

期油跌10% 鎳價插四成 時值年尾，金價屢戰高位，現貨金今年最高曾見每安士2,135.72美元，昨歐洲交易時段報2,067.45美元，今年最多累漲約17%。分析員認為，在美國經濟數據轉趨不穩定甚至負面，以及減息預期愈來愈高漲之下，短期內黃金價格仍可看升。

倫敦布蘭特期油和紐約期油昨日分別升0.66%和0.52%，每桶分別見77.66美元和72.15美元，但全年計兩者跌約一成。石油輸出國組織及盟國（OPEC+）的減產行動未能提振油價，主要原因是大部分重要經濟體今年加息遏通脹，限制了油價升勢。

另外，包含6種金屬的倫敦金屬交易所（LME）基本金屬指數今年下跌逾5%，並且展望明年會再度下跌。其中LME的鎳價在本年度跌幅逾40%，是自2008年以來最嚴重的下挫，這主要歸因於印尼的鎳開採大幅增加，推升供應。

雖然內地樓市不濟，但鐵礦石今年價格大升19.9%。分析員解釋，一方面因為內地鐵礦石庫存跌至7年低位；另方面，內地當局10月時增發一萬億元人民幣債券用於支持地方災後重建等，都穩定了鐵礦石的需求。