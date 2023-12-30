滬綜埋單累挫3.7％ 外資淨流入縮半

內地股市昨日雖以升市結束2023年最後一個交易日，可是全年「埋單」計滬綜指累瀉3.7%，不但連續兩年下跌，還是2018年後首次在3,000點樓下收市。深市更是血流成河，深成指及創業板指數全年累瀉13.54%及19.41%。

滬綜指昨日收報2,974點，升0.68%；深成指及創業板指數分別報9,524點及1,891點，升0.89%及0.63%。兩市成交共8,226億元（人民幣‧下同）。深交所其後公布，全年股票成交額跌4.21%，期權、基金、債券則分別升64.81%、37.64%及5.34%。

外資昨經滬、深股通淨流出5.66億元，全年計淨流入約443億元，為滬、深股通一同啟動首年以來淨流入規模最少，與去年的900億元比較，按年跌一半。

貴州茅台料年賺735億 另外，滬指權重股貴州茅台公布，經初步核算，預期今年營業總收入約1,495億元，股東應佔淨利約735億元，按年均增約17.2%。其股價全年有波幅無升幅，埋單微跌一元，收報1,726元。

內地股市表現差勁，反映的是投資者對前景的憂慮引致資金離場。國家發改委昨日表示，明年將推動出台實施更大力度吸引外資的一籃子政策措施，針對性解決目前外商來華投資面臨的問題。上交所及深交所則宣布豁免一系列收費，預計明年分別向市場讓利6億元及3.2億元。

人民幣兌每美元在岸價昨日收報7.092，升135點子；全年累跌近2%，連跌兩年。官方開出中間價報7.0827，較上一日報7.0974，升147點子或0.21%。

國家統計局昨公布，經最終核實，2022年國內生產總值（GDP）現價總量為120.47萬億元，比初步核算數減少5,483億元；撇除價格變動按年增長3%，與初步核算數持平。