3企趕搭尾班車招股 共籌24億
新股在年底前趕搭「尾班車」招股，昨日有多3企加入招股行列，共6企跨年招股，合共最多集資24.78億元。
中國腫瘤醫療服務提供商美中嘉和(02453)招股期至下周四，每股招股價介乎14.1至16.4元，發售3,942.02萬股H股，集資最多6.46億元。每手200股，入場費為3,313.08元，預期明年1月9日掛牌。
招股期同樣至下周四、明年1月9日掛牌的內地車輛監控公司長久股份(06959)，招股價介乎5.95至7.9元，發售5,054萬股，集資最多3.99億元，每手500股，入場費3,989.84元。
內地建設集團天津建發(02515)於下月11日「截飛」，每股招股價介乎2.5至2.9元，發售5,395萬股H股，集資最多1.56億元。每手2,000股，入場費5,858.5元，預期明年1月16日首掛。
優必選首掛揚近1%
至於今年最後一隻掛牌新股內地機械人公司優必選(09880)，收市報90.85元，較招股價90元微升0.94%，以每手50股計，料帳面僅賺42.5元。該公司首席執行官周劍表示，公司一直為扭虧持續改善收入及財務表現，「相信不會很久」，看好明年市場前景，而公司會持續聚焦在人形機械人，包括在商業、家庭或工業的應用場景也有部署，透露「明年可能會有驚喜」。
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