儲錢6招助達成人生目標

新手上路，學習理財猶如學習運用分配手上資源，不想做「月光族」就要留意以下6大儲錢方法，幫自己建立好理財根底，繼而再達成其他重要的人生目標。

1）333存錢法 將每個月的收入平均分做3份，分別用於儲蓄、開支和理財，將收入用得其所。假設月入18,000元，用333儲蓄法，一年內可以儲到7.2萬元，相當於4個月薪金。

2）1234儲蓄法 方法源自於美國標準普爾公司統計，他們建議把家庭資產分成4份，其中，10%是日常消費；20%是保障類支出，用於購置保險，減低意外、疾病可能帶來的風險；30%是「錢生錢」的開支，用於購買股票、基金等，着重高收益，透過長期投資實現財富快速增值；另40%是保本升值的錢，用於銀行存款、穩健理財等低風險投資，重視穩定升值。

3）365日存款法 在表格寫上數字從1到365，第一天存一元，第二天存兩元，第三天存3元，如此類推。每存一日，就劃掉對應的數字，堅持完成就能存下66,795元。

4）52周儲錢法 第一周存10元，第二周存20元，第三周存30元，如此類推，一年下來就存了13,780元。此外，大家亦可以掉轉先在第一周存520元，第二周存510元……如此類推於最後一周存10元。

5）12定存法 將每月收入的30至40%放進定期存款，每次到期都會有新的錢用，形成循環。若堅持一年，從第二年開始每個月都會有一張定存到期。如要急用可以隨時取出，不會損失太多利息，如毋須急用就自動滾存，相當於同時擁有了一年期存款的高收益和一個月期的彈性。

6）自動轉帳 在銀行手機應用程式（App）進行設置，每天向存錢帳戶自動轉入50元，一年就不知不覺存下18,250元。自動化存錢，流程愈簡單，愈有可能成功儲錢。