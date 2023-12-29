股壇MasterMind：邊類板塊2024值博？

美股氣勢如虹，相反港股今年累跌近14%；臨近年結，港股在昨日期指結算日受惠A股帶動而做好，恒指重上17,000點關，究竟升勢能否延續至明年？股民於今年跌市中，又有甚麼值得從錯誤中學習？

東亞銀行投資策略師陳偉聰（Jason）昨於《東網財經》直播節目「股壇MasterMind」指，今年困擾港股的因素如高息環境、內房問題、內地當局政策扶持力度不足等，料部分未來有機會改善，但需要耐性。他特別提到明年美國大選年，未知會否加劇中美角力，料美資在部署中資股時仍較保守，但可憧憬內地長線資金部署。Jason料恒指明年上望19,500至20,000點。

板塊方面，他認為可留意派息股如公用股、電訊股，而港元、美元負債較重的地產股下半年表現料會改善。較進取的投資者可留意內地人工智能應用、智能駕駛、國產替代軟件相關股份。

美股首季望漲一成 至於美股，Jason指估值不便宜，但不代表會大調整，市場繼續炒作減息，加上美股經濟有望軟着陸，短線仍為蜜月期，料首季5至10%潛在升幅，但第二季就要留神，要留意經濟數據，以及企業盈利表現，若情況轉差，美股則有機會回調，屆時防守性股份表現或勝於高增長股。

想睇Jason對來年投資市場分析的足本版，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」節目片段。