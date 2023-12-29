專家樓評：息率見頂有助樓市回暖

基於本港樓價下跌同步降低所需按揭金額，變相抵銷息率上升對供款的影響。息率總有周期性，息率上升增加供樓支出，但息率回落卻可減輕供樓負擔；而買樓則以當刻價錢入市，當刻是否入市時機亦屬重要考慮。

事實是，沒人能預知何時樓價見底，睇樓當刻亦未能掌握是否可立即找得合適的單位，置業作自用的買家，主要衡量自身是否有足夠及持續供款能力，以及擬入市的單位是否在市場合理價格水平。當然，買樓除了自用，亦是一個投資決定，故此買家當然希望持有物業能夠升值又或長遠抗通脹。那麼買家除以市場因素作參考外，亦得預備樓價總有可能出現的上落波幅。

搶人才計劃增住屋需求 就現時圍繞市場的因素而言，息率已近見頂，即使再有調整幅度亦相當有限，而往後息率很大機會橫行一段時間。值得留意的是，息率會按經濟環境變化而出現周期性，尤其是次美國的加息周期主要以打擊當地通脹為目標，意味當通脹下降及經濟環境需要息率掉頭之時，息率便會回落。港息走勢大致上跟隨美息，雖然步伐會有所不同，但未來息率見頂橫行後回落將會成為樓市利好因素。

港府着力搶人才計劃將會逐步增加本地住屋需求，今年在通關、外來人才計劃及買家觀望轉買為租等因素下，租務市場相當暢旺，出現樓價跌但租金升情況，市場預期租金回報將升至3厘水平。在此趨勢下，加上政府為外來人才推出置業印花稅「先免後徵」安排，最近有不少人士趁樓價低水轉租為買，亦有長線投資者趁低吸納收租單位。

這些投資者大多有將資金存放在定存戶口收息，定存息總會隨着息率周期變化而回落，但磚頭趁低吸納的機會卻並非時常出現。當未來利好因素逐漸增多，愈來愈多人認為樓市轉勢之時，當刻樓價往往早已反彈。

中原按揭董事總經理 王美鳳