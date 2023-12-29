行業剖析：鋰電跌價推動電動車普及

近日碳酸鋰價格繼續下跌，據Wind的數據，去年11月內地電池級碳酸鋰平均價格達每噸57萬元（人民幣‧下同）的歷史高位，其後開始下跌，至今年4月觸及每噸約18萬元的低位後開展反彈，惟6月後再度展開跌浪。

過去一年碳酸鋰價格從高位下跌逾七成。過去因新能源汽車行業的需求增加，導致上游鋰鹽企業提升產能，令供應出現過剩，而行業龍頭仍繼續擴產以達到規模效應，從而降低成本來搶佔更多市佔率。不過，由於下游需求增速放緩，導致碳酸鋰供過於求，部分鋰鹽廠逐步減產，或通過停產檢修的情況有所增加。

產業鏈結構漸回復正常 內地為碳酸鋰生產大國，碳酸鋰的產量從2016年年產7.8萬噸，大幅增長至去年的35萬噸，年複合增長率為28%。全球鋰資源儲備最多的國家為智利，於2022年共有4,650萬噸，約佔全球鋰資源總儲量的36%；澳洲約佔24%，共有3,100萬噸；阿根廷約佔10%，共有1,350萬噸。至於內地約佔8%，共有1,000萬噸。

內地的碳酸鋰產業集中度較高，去年全國產量前10名的企業碳酸鋰產量合計共20萬噸，約佔總產量的57%。而每年初企業通常會作檢修，加上農曆新年假期因素，因此年初的內地鹽湖量會下降，節後復工至6月開工率達頂峰。至於碳酸鋰為動力電池的主要原材料，隨着新能源車市場需求持續增加，內地於去年的碳酸鋰消費量達到50.5萬噸，較2016年增長逾4倍。

由於目前碳酸鋰價格已回落至每噸10萬元以下水平，相信下游產業鏈企業將不再囤積庫存，且材料價格下跌令各項環節利潤漸趨平衡，盈利能力提升，產業鏈結構開始回復正常。

料車價未來兩年降四成 另一方面，市場預期汽車價格將會在未來兩年下降約四成，以推動電動車的銷售增長加快。而電動車價格下降的主因是電池成本下跌，藉此加快油轉電。電池成本主要因電池的正極部分價格回落，即鋰氧化物料、如磷酸鐵鋰和鎳錳鈷等原材料。

由此可見，市場對於未來電池價格的前景看法較淡，若電池價格逐步回落，將有望支持新能源行業發展加快。

匯盈集團研究部主管 陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）