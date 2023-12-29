年度供應欠4千伙 來季仍有力達標

發展局將於短期內公布明年首季賣地計劃，由於早前有鐵路項目未能批出，以致距離年度供應目標尚欠近4,000伙，不過，隨着近月接連有私宅項目完成補地價，加上本年度仍有大型項目還未推出，如港鐵大嶼山小蠔灣物業發展等，相信足夠追趕差距。

政府於10月公布今季賣地計劃時，指出本財政年度首3季（4至12月）各來源供應可建約10,150伙，惟港鐵東涌東站第1期項目於上月流標，供應流失約1,200伙，以致暫推伙數較目標約1.29萬伙尚有距離。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚認為，由補地價換地作主導，面對最大問題是供應的不穩定性，農地由展開規劃至補地價需時約3至4年，當發展商致力發展旗下土儲，便會減少競投政府土地，除非推出的為市區用地。惟市況下行，賣地表內如赤柱等市區豪宅地，目前並非適當的重推時機。

料推大嶼山地 事實上，本季政府僅推出一幅大嶼山長沙東涌道住宅地，涉約110伙。市場估計下季亦未必有太多住宅官地供應，其中同區長沙海沙徑住宅地，料有機會於明年首季推出，項目佔地約10.76萬方呎，總樓面約4.3萬方呎，初步估值約1.08億元，樓面呎價約2,500元。