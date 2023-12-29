居屋平賣：樂軒臺三房未補價售405萬

隨着未補價第二市場按揭年期放寬，居屋交投稍為升溫，大單位較受追捧，但都要減價才有承接，柴灣樂軒臺三房戶，減價後僅以405萬元易手。

中原鄭俊輝表示，上述單位為3座低層C室，實用面積約564方呎，原以綠表價430萬元放盤，累減25萬元售出，呎價約7,181元。樓價險守「4球」價位。

富寶花園呎價5997元 世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋唐明苑B座高層16室，實用面積約639方呎，三房間隔，7月以570萬元放盤，減價60萬元，獲綠表買家以510萬元購入，減幅逾10%，成交呎價約7,981元。

馬鞍山居屋三房戶做價低於400萬元有交易。世紀21奇豐莊瑞生稱，富寶花園5座中低層A室，實用面積約592方呎，第二市場叫價370萬元，減至355萬元沽出，呎價約5,997元。

市區居屋單位亦錄低價。美林物業林小燕表示，藍田鯉安苑A座高層5室，實用面積約515方呎，「大兩房」間隔，綠表成交價480萬元，呎價約9,320元。同類型單位做價罕有跌穿「5字頭」低位。